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20 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Trump: Askerlerimizin eve dönme zamanı geldi

20 Aralık 2018, Perşembe 09:30
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de DEAŞ'ı yenilgiye uğrattıklarını belirterek, "Askerlerimizin eve dönme zamanı geldi." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, DEAŞ'la mücadeleye ilişkin açıklamalar yaptı.

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Trump: Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik

"Uzun zamandan beri Suriye'de savaşıyoruz. Yaklaşık 2 senedir ABD Başkanıyım, gerçekten aşama kaydettik ve DEAŞ'ı yendik." değerlendirmesinde bulunan Trump, paylaşımında, "DEAŞ'ı kötü bir şekilde yenilgiye uğrattık ve toprakları geri aldık." ifadesine yer verdi.

AA

Etiketler: Trump, Suriye, çekilme
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