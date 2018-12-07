Trump bencil ve cahil

Dünyaca ünlü yönetim ve pazarlama gurusu Prof. Dr. Philip Kotler, ’’Trump egoist, bencil bir adam ve hiçbir şey bilmiyor. Pek çok bakımdan çelişkili bir kişi. Şu anda ABD’yi tamamen böldü’’ dedi.

Dünyaca ünlü yönetim ve pazarlama gurusu Prof. Dr. Philip Kotler, ABD halkının yarısının Başkan Donald Trump’ı indirmek ve cezalandırmak istediğini belirterek, “Trump egoist, bencil bir adam ve hiçbir şey bilmiyor. Herhangi bir şey okumuyor ve kimseyi dinlemiyor. O bu dünyada yaşamıyor, kendi zihninde yaşıyor. Sürekli duvarlar örüyor, ama insanlar paraşütlerle, dronlarla gelecek.” dedi.

Kimseyi dinlemiyor

“Modern pazarlamanın duayeni” olarak anılan Amerikalı profesör Kotler ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Dünya Pazarlama Zirvesi’nin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Prof. Dr. Kotler, ülkeleri hedef almanın, gümrük tarifelerini yükseltmenin ABD’yi başarıya götürüp, götürmeyeceği sorusu karşısında, “Trump pek çok bakımdan çok çelişkili bir kişi. Şu anda ABD’yi tamamen böldü. Ülkenin yarısı onu başkanlıktan indirmek ve cezalandırmak istiyor. İnsanların yüzde 40’ı ise onu destekliyor, onunla eğleniyor. Egoist, bencil bir adam ve hiçbir şey bilmiyor. Herhangi bir şey okumuyor ve kimseyi dinlemiyor. O bu dünyada yaşamıyor, kendi zihninde yaşıyor. Sürekli duvarlar örüyor ama insanlar paraşütlerle, dronlarla gelecek. Öyle bir dönüşüm olacak ki... Trump geçici. Eğer demokratlar doğru adayı bulursa 2020’de gidecek.” diye konuştu.