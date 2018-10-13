Trump, Brunson için Erdoğan'a teşekkür etti!

ABD Başkanı Donald Trump, Rahip Brunson ile bugün Oval Ofis'te görüşeceğini açıkladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'da yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Serbest bırakılan Rahip Brunson bugün 14:30'da Oval Ofis'te olacak. Onunla görüşmek ve tanışmak harika olacak. Harika bir Hristiyan ve zorlu bir tecrübe yaşadı. Yardımı için Başkan Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum"

Pastor Andrew Brunson, released by Turkey, will be with me in the Oval Office at 2:30 P.M. (this afternoon). It will be wonderful to see and meet him. He is a great Christian who has been through such a tough experience. I would like to thank President @RT_Erdogan for his help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Ekim 2018

Trump, bir sonraki tweet'inde ise şu ifadeleri kullandı: "Rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılması ve geri dönmesinde Türkiye ile herhangi bir anlaşma yapılmadı. Ben rehineler için anlaşma yapmam. Brunson kararı Türkiye ile ABD arasında iyi, belki de harika ilişkilere yol açacak."

İzmir'de, terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve ev hapsinde olan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'a, dün 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

Ev hapsi ve yurt dışı yasağının kaldırılmasının ardından serbest bırakılan Brunson, ABD'ye gitmişti.