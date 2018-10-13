Trump, Brunson'u Beyaz Saray'da ağırlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, serbest bırakılan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ı Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te ağırlıyor.

Trump, Brunson'ın serbest bırakılmasına ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye ile anlaşma yapılmadığını ifade etti, yardımlarında dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Trump, "Rehineler için anlaşmaya girmem. Ancak (Brunson'ın salıverilmesinden dolayı) ABD ile Türkiye arasında belki de çok iyi ilişkilerin yolunu açacak memnuniyet duyulmuştur." ifadelerini kullandı.

İzmir'de, 'terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı' iddiasıyla yargılanan Brunson, 12 Ekim'de görülen duruşmada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası almış, ancak rahibin cezaevinde kaldığı süre gözönünde bulundurularak salıverilmesine hükmedilmişti.

Hakkındaki yurt dışı yasağı da kaldırılan din adamı, serbest kaltıktan sonra ülkesine geri döndü.