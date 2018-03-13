Trump, Dışişleri Bakanı'nı kovdu

ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Tillerson yerine CIA Direktörü Pompeo'yu atayacağını duyurdu. CIA'de boşalan göreve ilk kez bir kadın geçiyor. AP haber ajansı, Tillerson'un görevde kalmak istediğini, ancak Trump'un niye kovulduğunu kendisinin yüzüne söylemediğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u görevinden alarak yerine CIA Direktörü Mike Pompeo'yu atadı. Önce Amerika'nın The Washington Post gazetesinin duyurduğu gelişmeyi, daha sonra ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabında doğruladı: "CIA Direktörü Mike Pompeo, yeni Dışişleri Bakanımız olacak. Fantastik bir iş çıkaracak! Rex Tillerson'a hizmetleri için teşekkürler! Gina Haspel yeni CIA Direktörü olacak, bu konuma seçilmiş ilk kadın olacak. Hepsine tebrikler!" "Tillerson görevde kalmak istiyordu" Tillerson’un bir yardımcısının konuştuğu AP haber ajansı, neden kovulduğunun eski bakana söylenmediğini bildirdi. Habere göre, Başkan Trump’un kararı yüzüne söylemediği Tillerson, görevde kalmak istiyordu. Ajans, Trump'un bu kararı tek başına aldığını ve Tillerson'un artık 'çok daha mutlu olacağını' söylediğini de duyurdu.

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