"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Trump dünyada gerginliği artırdı

02 Haziran 2018, Cumartesi 08:51
Pentagon’un ABD Kongresine yıllık olarak sunduğu sivil kayıp raporuna göre, ABD’nin denizaşırı operasyonlarında 499 sivil öldürüldü, 169 sivil yaralandı.Pentagon’un yıllık olarak Amerikan Kongresine sunduğu ve ABD’nin denizaşırı operasyonlarında yaşanan sivil kayıplarına ilişkin raporun detayları ortaya çıktı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) raporuna göre, 2017 yılında ABD’nin dünya çapındaki operasyonlarında 499 sivil yaşamını yitirdi, 169 sivil yaralandı.

Pentagon'un verileri ile bağımsız kaynakların sivil kayıp rakamları arasındaki fark ise dikkati çekti.

Pentagon’un yıllık olarak Amerikan Kongresine sunduğu ve ABD’nin denizaşırı operasyonlarında yaşanan sivil kayıplarına ilişkin raporun detayları ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık koltuğundaki ilk yılına ilişkin verilerin yer aldığı raporda, Pentagon'un "denizaşırı operasyonlarda 499 sivilin öldürüldüğü, 169 sivilin yaralandığı" ifade edildi.

Raporda, Irak ve Suriye’de DEAŞ, Yemen’de Arap Yarımadası El Kaidesi, Afganistan’da ise Taliban ve DEAŞ’a karşı yapılan operasyonların mercek altına alındığı belirtilirken, Yemen ve Somali’de yapılan saldırılarda sivil kayıplar olduğuna ilişkin ihbarların “güvenli" bulunmadığı savunuldu. Raporda ayrıca, 450’den fazla sivil kayıp ihbarına ilişkin incelemenin ise devam ettiği bildirildi.

Ortadoğu ve Afganistan'da saldırılar arttı

Rapora göre, Trump’ın Beyaz Saray’daki ilk yılında ABD’nin Afganistan, Libya, Suriye, Yemen ve Somali’de saldırıları artarken, Libya’daki saldırı sayısı düştü. 2016 yılında bin 337 saldırı düzenlenen Afganistan’da geçen yıl bu sayı 4 bin 361'e çıktı. Bir önceki yıl 30 bin 743 saldırının düzenlendiği Irak ve Suriye’de ise 2017 yılında 39 bin 577 saldırı gerçekeştirildi.

Rapor, eski Başkan Barack Obama’nın 2016 yılında çıkardığı bir başkanlık kararnamesi gereğince hazırlanıyor ve bunun her yıl 1 Mayıs'ta kamuoyuna açıklanması gerekiyor.

Sivil kayıp rakamlarında soru işaretleri

Öte yandan Pentagon’un sivil kayıp raporundaki rakamın, aynı bölgede faaliyet gösteren bağımsız sivil toplum kuruluşlarının ve ABD öncülüğündeki koalisyonun sivil kayıp rakamlarından az olması soru işaretlerine neden oldu. Özellikle bağımsız kaynaklar ile ABD'nin açıkladığı rakamlar arasındaki farkın çok büyük olması, "ABD’nin sivil kayıp sayılarını gerçekte olduğundan daha düşük gösterdiği" yorumlarına yol açıyor.

ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye ve Irak’ta Şubat 2017 ile Şubat 2018 arasında yaptığı operasyonlarda meydana gelen sivil kayıp sayısının 640 olması ise açıklanan 499 rakamıyla çelişiyor.

Koalisyonun aylık olarak yayımladığı raporlarda Ocak 2017’de toplam sivil kayıp sayısı 199 iken, Ocak 2018 raporunda bu rakamın 841’e yükseldiği görülüyor. En son dün açıklanan koalisyon raporunda ise sivil kayıplarının Nisan 2018 itibarıyla toplam 892’ye çıktığı belirtiliyor.

Yerel kaynaklara göre kayıp daha fazla

Suriye ve Irak’ta yerel kaynaklardan sivil kayıplarla ilgili bilgileri derleyip yayımlayan "Airwars" adlı internet sitesinde, 2017 yılı ABD operasyonları açısından “en kanlı yıl” olarak nitelendirilmişti.

Bir önceki yıla oranla ABD öncülüğündeki koalisyon kaynaklı sivil kayıplarda yüzde 200 artış olduğu belirtilen raporda, 2017 yılında Irak ve Suriye’de sivil kayıp sayısının 3 bin 923 ile 6 bin 102 arasında değiştiği kaydedilmişti.

ABD, Suriye'de geçen yıl Halep’in Cina köyünde bir camiye hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 58 kişi ölmüştü. Yine ABD uçaklarının Musul’un batı yakasında bir DEAŞ keskin nişancısını hedef almak üzere füze fırlattığı bir binada 230 sivil ölmüştü.

Trump’ın göreve gelmesinden kısa süre sonra Yemen’de El Kaide’ye ait olduğu iddia edilen bir binaya ABD özel kuvvetlerince baskın düzenlenmiş ve 30’dan fazla sivilin öldüğü bildirilmişti.

AA

Etiketler: ABD, Trump, dünya
Okunma Sayısı: 437
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meral Akşener'den 'kamyon' olayına tepki

    Belki de en gergin kongre: Tarihi seçimin ilk günü sona erdi...

    Gazze’nin 'yardım meleği' gözyaşları ve dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Akşener: Damat Bey tülbentin ne manaya geldiğini bilmiyor musun?

    ABD’de marul salgını alarmı: Ölü sayısı artıyor!

    'Bu İnce'ye dava açın'

    Malezya'da 1MDB yolsuzluk suçlamaları: Eski Başbakanın eşi de ifadeye çağırıldı

    Irak'ın kuzeyinden acı haber!

    Arap Birliği'nden ABD'ye 'veto kınaması'

    Koalisyon güçleri askeri hedefler yerine sivil hedefleri vuruyor

    Demirtaş'ın cezaevindeki seçim konuşması TRT'den yayınlanacak

    İran güçleri Suriye'nin güneyinden çekilecek

    Esed ve terör örgütü YPG arasında petrol takası anlaşması

    Bediüzzaman'ın tefekkür yeri Faraşin Yaylası'na huzur hakim

    Hulusi Akar, Amerikalı mevkidaşıyla telefonda Suriye’yi görüştü

    Oy pusulalarını PTT taşıyacak

    Yemen'de Husilerle çatışan 19 asker öldü

    İsveç'ten yola çıkan "Gazze'ye Özgürlük Filosu" Holanda'da

    25 Türk Bankası 'negatif izlemeye' alındı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    ANAP’tan AKP’ye
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kaliteli kazık
    Genel

    Nefret söylemi kaybettiriyor
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberimizin (asm) teravih namazı kılması
    Cevher İLHAN

    İktidarın “cek-cak”larla dolu vaadleri
    Genel

    Terör bittiyse OHAL niye var?
    Ahmet BATTAL

    Eeey Avrupa! Sizin yel değirmeni kaç kanatlı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kübra ÜNÜVAR

    İnce düşüncenin simgesi: Şehzade Camii
    Mehmet ÇETİN

    Kuyumcunun zekât hesapları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.