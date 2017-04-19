Trump, Erdoğan'ı, referandum sonuçlarının onayı için aramadı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı referandum sonuçlarından dolayı tebrik ettiği haberlerine ilişkin Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Trump'ın telefonu referandum sonuçlarını onaylama anlamına gelmiyor" denildi.

Beyaz Saray sözcülerinden Sarah Sanders, 16 Nisan'daki referandumun ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aramasıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Sanders, "Trump'ın önceliği, bir NATO üyesi ve partnerle, ortak çıkarları konuşmaktı" dedi. Trump'ın Türkiye'deki demokrasiden kaygılı olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Sanders, "Biz demokrasiyi teşvik etmek istiyoruz. Başkan'ın dünkü telefon görüşmesi, Suriye gibi, birlikte çalışabileceğimiz konuları konuşmak amacıyla yapıldı" dedi.

'AGİT RAPORUNU BEKLİYORUZ'

"Bu, Erdoğan'ın tartışmalı bir seçimle gücünü artırmasına destek anlamına gelmiyor mu?" sorusunu, "Ben öyle düşünmüyorum, görüşmenin amacı bu değildi" diyerek yanıtlayan Sanders, "Trump'ın araması, mevcut sonuçların resmi sonuçlar olarak kabul edilmesi anlamına gelmiyor. AGİT'ten, normalde yaptığı gibi elinden geleni yapmasını ve bütünlüklü bir rapor ortaya çıkarmasını istiyoruz" dedi.