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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Trump F-35 Programını hedef aldı

12 Aralık 2016, Pazartesi 21:58
​ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Lockheed Martin'in F-35 savaş uçağı programının maliyetini eleştirdi. Şirketin New York Borsasında işlem gören hisseleri, Trump'un eleştirilerinin ardından yüzde 5'in üstünde değer kaybetti.

Trump, sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "F-35 Programı ve maliyeti kontrolden çıkmış. 20 Ocak'tan sonra yapılan askeri ve diğer alımlarda milyarlarca dolar tasarruf edilebilir ve edilecek." ifadelerini kullandı.

Lockheed Martin ise bu paylaşımın ardından yaptığı yazılı açıklamada, F-35 projesinin maliyetini yüzde 60 azaltmak için çabaladıklarına vurgu yaparak, maliyetin 2019-2020 yıllarında 85 milyon dolara gerileyeceğini bildirdi.

Dünyanın varlık bakımından en büyük savunma şirketi olan Lockheed Martin'in hisseleri, Trump'ın bu paylaşımının ardından yüzde 5,3 değer kaybederek hisse başına yaklaşık 245 dolara geriledi. 

Trump'ın hedef aldığı ilk savunma şirketi değil

Lockheed Martin, Trump'ın son dönemde hedef aldığı ilk savunma şirketi değil. Trump hafta da Amerikan uçak üreticisi Boeing'in ürettiği Air Force One 747'inin maliyetini eleştirmişti.

Maliyetin yaklaşık 4 milyar dolara ulaştığını iddia eden Trump, "Boeing’in çok para kazanmasını isteriz ama o kadar çok değil." diyerek, Air Force One siparişinin iptal edilmesini istemişti.

F-35 Programına Türkiye de dahil

ABD’nin hava savaşları konusunda çığır açacağı düşünülen F-35 Programında toplamda 12 farklı ülke yer alıyor.

Düşük görünürlük kabiliyeti, gelişmiş aviyonikler, üstün performanslı motor, ağ merkezli muharebe mimarisi gibi özellikleri nedeniyle beşinci nesil savaş uçağı olarak tanımlanan F-35'lerin geliştirilmesine ve üretimine katkıda bulunan 12 ülkeyi ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Güney Kore, İtalya, Danimarka, Hollanda, Japonya, Norveç, İsrail ve Türkiye oluşturuyor.

Türkiye'nin ilk siparişinde talep ettiği 14 adet F-35 savaş uçağının bir kısmının teslimatına 2018 yılında başlanması bekleniyor.

AA

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