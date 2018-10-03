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3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

'Trump, Filistinlilere yönelik yardımları el altından durdurmayı amaçlıyor'

03 Ekim 2018, Çarşamba 12:36
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına verdiği mali desteği kongre aracılığıyla durduramayınca bürokratik yollarla el altından kesmeye çalıştığı ileri sürüldü.

Foreign Policy'in elde ettiği e-postalar ve perde arkası konuşmalara göre Trump, ABD'nin BM programlarına yaptığı mali desteği gizlice kesmeye çalışıyor.

ABD Uluslararası Örgütlerle İlişkiler Bürosu danışmanlarından Mari Stull tarafından haziran başında yazılan ve Foreign Policy tarafından ulaşılan bir e-postada Trump yönetiminin, Beyaz Saray'ın öncelikleriyle çatışan BM programlarına mali desteği kesmeye çalıştığı ortaya konuluyor.

Stull e-postasında, Trump yönetiminin ağır muhasebe ve raporlama gereklilikleri getirmek gibi bürokratik yolları Beyaz Saray'ın reddettiği ancak Kongrenin yardıma devam ettiği fonları durdurmak için kullanabileceğini belirtiyor.

Hedef kadınlar, insan hakları ve Filistinlilere yönelik programlar

Foreign Policy'e konuşan Dışişleri ve Kongre yetkilileri son birkaç aydır kapılar kapılar ardında Dışişleri Bakanlığı ve Kongrenin BM programlarına mali yardım konusunda tartıştığını aktardı.

Beyaz Saray'ın mali desteği durdurmayı amaçladığı programlar arasında Filistinli mültecilere yardım ve yoksul kadınlara üreme sağlığı sağlamak için oluşturulan BM programları yer alıyor.

Yetkililer, Dışişlerinin 30 Eylül'de biten mali yıl boyunca BM programları konusunda Kongrenin direktiflerine uyduklarını ancak hala ABD'nin BM'ye karşı sorumluluklarını yıkmak pahasına BM İnsan Hakları programlarına yönelik 25 milyon dolarlık yardımı geri çekmeyi planladıklarını kaydetti.

Kaynaklar, Dışişleri yetkilerinin alıcıların parayı harcama yollarını kısıtlama yöntemiyle BM'nin insan hakları ve kadın hakları programlarına sağladığı 10 milyon dolardan fazla yardımı da kontrol etmeye çalıştığını ifade etti.

Dışişlerinin kesmeyi planladığı diğer kaynaklar arasında, BM İnsan Hakları Konseyine ayırdığı 7 milyon dolarlık katkı ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Myanmar, Suriye ve Kuzey Kore gibi bölgelerde ABD destekli soruşturmaları yürütmesi için ayrılan 16 milyon dolarlık programlar bulunuyor.

Trump yönetiminin tartışmalı BM kararları

Trump geçen hafta BM 73. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, ABD'nin yaptığı yardımlar konusunda bundan sonra sert bir tutum sergileyeceğini belirterek, "Korumamızı ve dolarımızı alan ülkeler de bizim çıkarlarımızı gözetiyor mu bakacağız. Sadece bize saygı duyanlara ve dostlarımıza dış yardım yapacağız." demişti.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) geçen yıl 365 milyon dolarlık destekte bulunan ABD yönetimi, ajansa yönelik mali yardımlarını geçen ay sonunda tamamen durdurma kararı almıştı. ABD'nin kararının ardından UNRWA, mali krize girmişti.

Trump yönetimi 47 üyeli BM İnsan Hakları Konseyinden, konseyin İsrail'e karşı ''kronik, ön yargılı tutum sergilediğini'' öne sürerek geçen haziran ayında çekilmişti.

AA

Etiketler: trump, abd, bm
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