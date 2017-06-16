Suriye İslam Konseyi Başkanı Rifai, Körfez'de krizin sürmesinin, Suriye'nin bölünmesini hızlandırmaya katkı sağlayabileceğini söyledi.

Suriye İslam Konseyi Başkanı Usame er-Rifai, Körfez'deki krize ilişkin, "Bu krizden istifade edecek olan tarafın İran ve Batı olduğunu" savunarak, çıkar çatışmasından en çok zarar görecek tarafın ise Suriye halkı olduğunu söyledi.

Körfez'de yaşanan son olayların Suriye'deki gelişmeleri etkileyeceğini ifade eden Rifai, "Körfez'deki krizin sürmesi, Suriye'nin bölünmesini hızlandırmaya katkı sağlayabileceği gibi, İran'ın Suriye, Körfez ve diğer bölgelerde yayılmacı politika izlemesinin de önünü açacaktır." dedi.

Bu krizin Suriye'nin bölünmesini hızlandırmasının "inkar edilemez bir gerçek" olduğunu belirten Rifai şunları kaydetti:

"Suriye'nin bölünmesi için aşikar çabalar var. Sahada bunun için çalışanlar, bundan istifade edecek olan, Batılı ülkelerle irtibatlı, çıkarları olan taraflar. Suriye halkı ve hatta Kürtler, bölünmeyi istemiyor. Onlarca yıldır birlikte yaşıyor ve anlaşıyoruz. Bizim aramızı açan Batıdır. Suriye inşallah bölünmeyecek. Suriye'de farklı çıkarlar başta olmak üzere bölünmenin önünde bazı engeller var. Ülkelerin çıkarları uzlaşmadı ve inşallah da uzlaşamayacak."

"Bölgenin tamamı zarar görür"

Rifai, Körfez ülkelerine, felakete varan sonuçlara yol açmaması için bu çekişmenin sonlandırılması yönünde yapılan çağrılara kulak vermelerini isteyerek, "Körfez ülkelerindeki kardeşler, bu şekilde çekişmeyi sürdürürse İran'ın yayılmacı politikasının, Körfez'e girmesinin ve baştan sona bu ülkeleri bitirmesinin önünü açacaklar. Bu da sadece bizim değil, tüm bölgenin başına bela olur. Bölgenin tamamı zarar görür, bundan istifade eden ise Batı olur." dedi.

"Trump fitne soktu"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan'ı geçen ay ziyaret ettiğini hatırlatan Rifai, "Trump, Körfez ülkelerinin arasını açarak fitne çıkardı. Bir kaç istisna dışında Arap liderler, Batının elinde kukla. Kendi kararları yok, ümmete ve dine bağlılıklarını ifade eden bir tutum sergilemiyorlar." diye konuştu.

Türkiye'nin Körfez krizine ilişkin tutumunu desteklediklerini ifade eden Rifai, çekişen bu ülkelerin kardeş olduklarını ve kardeşler arasında abluka ve eziyetin olmaması gerektiğini söyledi.

Rifai şöyle devam etti:

"Bunlar kardeşin kardeşe değil, düşmanın düşmana takındığı tavırlardır. Türkiye'nin tutumunu ılımlı ve dengeli buluyorum. Herkesin bu şekilde bir tavır alması gerekir. Körfez'deki kardeşlerimiz, çekişmelere son verilmesi çağrısı yapan Türkiye ve diğer dostların nasihatlerine kulak vermeliler. Aksi halde önce kendilerini mahvedecekler. Açıkça şunu söyleyeyim. İran Körfez ülkeleri arasında bir fitne çıkması ve Körfez'e girmek için kapıda bekliyor."

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