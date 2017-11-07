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8 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Trump: Güney Kore, ABD'den askeri teçhizat alırsa ticaret açığı azalır

07 Kasım 2017, Salı 12:23
ABD Başkanı Trump, "Güney Kore'nin ABD'den yüklü miktarda askeri teçhizat alımı, ticaret açığımızın azalmasına yardımcı olabilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, iki günlük resmi ziyaret kapsamında geldiği Güney Kore'de ev sahibi ülke Devlet Başkanı Moon Jae-in ile bir araya geldi.

Japonya'daki temaslarının ardından Asya turunun ikinci ayağı Güney Kore'ye geçen Trump, bu ülkeye son 25 yılda resmi ziyaret düzenleyen ilk ABD Başkanı oldu.

Liderler, "Mavi Saray" olarak bilinen Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi'nde Trump için düzenlenen karşılama töreninin ardından yaptıkları görüşmede Kuzey Kore ve ticaret konularına ağırlık verdi.

Mavi Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ikili görüşmeden sonra ABD ve Güney Kore yetkililerin katılacağı heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek.

Trump, Moon ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Güney Kore'nin ABD'den yüklü miktarda askeri teçhizat alacağını duymaktan memnun olduğunu belirterek, "Bu, ABD'nin Güney Kore'ye karşı verdiği dış ticaret açığının azalmasına yardımcı olabilir." ifadesini kullandı.

Güney Kore'nin ABD ile ikili ticaretinde, ithalat oranını sürekli arttırdığına dikkati çeken Trump, bunun ABD halkı için çok önemli olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı, "Çok sayıda ülke ile dış ticaret sorunu yaşıyoruz ve bu sorunları yaşamak istemiyoruz. Bu nedenle Güney Kore'ye bu konuda çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Moon ise ABD liderinin ülkelerine yaptığı ziyaretin Kuzey Kore meselesinin çözümüne ivme kazandıracağına dikkati çekerek, "Umarım ABD liderinin ziyareti, Kore Yarımadası'ndaki gerginliğin barışçıl yollardan çözülmesi adına hem halkımıza teminat olacak hem de Kuzey'e güçlü bir mesaj yollayacaktır." diye konuştu.

Trump ve Moon, iki ülke yetkililerin yapacağı heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Başkan Trump, Güney Kore programına, ABD'nin yurt dışındaki en büyük askeri üssü Camp Humphreys'i ziyaret ederek başlamıştı.

AA

Etiketler: abd, trump, güney kore
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