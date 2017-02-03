Trump'ı böyle protesto etti!

Meksika'da, ABD sınırı yakınındaki Hermosillo kentinde yaşayan bir kadın, ABD Başkanı Donald Trump'ı protesto için ABD vizesini iade etti.

BBC'de yer alan habere göre, ABD sınırına iki buçuk saat uzaklıktaki Hermosillo şehrinde yaşayan 59 yaşındaki Alma Siller Contreras, hayatı boyunca sahip olduğu ABD vizesini, Trump'ın ülkesiyle ilgili açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı bildirmek için konsolosluğa geri verdi.

Alışverişlerini sınırın öteki tarafından yaptığı, her hafta sonu ABD'ye geçtiği, düzenli olarak Arizona, Las Vegas ve New York'taki akrabalarını ziyaret ettiği belirtilen Siller, konsolosluk çalışanlarına "Olağan dışı bir şey yaparak vizemi iade etmeye geldim." demesinin yetkililerde büyük şaşkınlığa sebep olduğunu aktardı.

Trump'ın başkanlık kampanyası döneminde, Meksikalıları "tecavüzcüler ve suçlular" şeklinde tanımladığını duyduktan sonra söz konusu kararı aldığını dile getiren Siller, "Kocama, 'bu adamın başkan olduğunu düşünsene! Eğer seçilirse vizemi iade edeceğim' demiştim." diye konuştu.

ABD Konsolosluğuna yazdığı mektupla vizesini geri veren Siller, notunda, "Gönüllü olarak vizemi iade ediyorum. Çünkü yeni başkanınız Donald Trump'ın ülkeme ve insanlarına yaklaşımından rencide oldum. Bu karar, benim çok sevdiğim ülkem ve insanlarına olan desteğimi gösterme biçimim." ifadelerine yer verdi.

Siller, Trump'ın görevden ayrılmasından sonra yeniden ABD vizesine başvuracağını belirterek, "Trump'tan sonra vize alabilirsem harika! Alamazsam da sorun değil. Ben zaten kararımı verdim." diye konuştu.

El yazısıyla kaleme aldığı mektubun bir yakını tarafından Facebook'ta paylaşılmasından sonra Siller, ülkede gündeme oturdu. Hareketi takdir ve coşkuyla karşılanan Siller, "Kimseye, hatta kendi çocuklarıma bile 'vizelerinizi iade edin' diyemem. Herkes kendi içinden geldiği gibi davranmalı."ifadesini kullandı.

Siller, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto için de "Haklarımızı savunurken daha agresif olmalı ve Amerikalı mevkidaşına karşı dik durmalı." dedi.