Trump'ı eleştiren Han çifti, ABD'de 'yılın Müslümanlar'ı seçildi

ABD'de Müslümanları temsil eden en büyük sivil toplum kuruluşu olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), 2016'nın Amerikalı Müslümanları ödülüne, Demokrat Partinin ulusal kongresinde elindeki anayasa kitapçığı ile Donald Trump'ı eleştiren Hızır-Gazale Han çiftini layık gördü.

Gecede Türkiye de Suriyeli mazlumlara sunduğu destekle büyük alkış aldı.

ABD'de Müslümanların haklarını savunan çalışmalarıyla tanınan CAIR’in yıllık olağan yemeği Arlington’da bir otelde düzenlendi.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetlinin katıldığı yemekte konuşan CAIR Başkanı Nihad Awad, kuruluşlarına bugüne kadar sundukları destek nedeniyle katılımcılara teşekkür etti.

Awad, konuklar arasında Büyükelçi Serdar Kılıç’ın da bulunduğunu belirterek, Suriye meselesinde büyük bir yük üstlenen ve mazlumlara elini uzatan Türkiye’ye özellikle teşekkürlerini sunduklarını kaydetti. Bu sırada ayağa kalkan Büyükelçi Kılıç, uzun süre alkışlandı.

"Amerika bizim yurdumuz. Burada kalmaya devam edeceğiz"

Konuşmasında ABD’de yükselişte olan İslam karşıtlığı ve nefret suçuna dikkati çeken Awad, "Amerika bizim yurdumuz. Burada kalmaya devam edeceğiz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Haklarımızı savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Gecede yılın Amerikalı Müslümanları ödülü de sahiplerine verildi. Bu yılki ödüle, geçen temmuz ayında Demokrat Partinin ulusal kongresinde elindeki anayasa kitapçığıyla Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ı eleştiren Hızır-Gazale Han çifti layık görüldü.

Hızır ve Gazale Han ödüllerini Awad’ın elinden aldı.

Ödüle layık görülmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Hızır Han, İslam karşıtlığının ve nefret söyleminin Amerikan değerleriyle örtüşmediğini kaydetti.

Han, Amerikalı Müslümanların toplumun bir parçası olduğunu hatırlatarak, "Amerikan ordusunda 5 bin Müslüman var. New York polis teşkilatında 900 Müslüman kadın erkek var. Biz bu ülkeyi koruyanların arasındayız. Müslümanlar olarak bu ülkenin birer vatandaşıyız." ifadesini kullandı.

Müslüman subay oğlu 2004’te Irak’ta ölen baba Hızır Han, temmuz ayında Demokrat Partinin kongresindeki konuşmasıyla dikkati çekmişti. Hızır Han, Donald Trump’ın "Müslümanların ülkeye girişlerini yasaklama" önerisini eleştirerek, "Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri anayasasını okudu mu merak ediyorum." demişti. Han bu sırada cebinden anayasa kitapçığını çıkartarak Trump’a ödünç vereceğini söylemişti. Trump ise aileyi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

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DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER...

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İslâmiyet, en büyük insaniyettir

İnsaniyet bir derece tecellî etti. Beşaret veriyor ki: Asıl insaniyet-i kübrâ olan İslâmiyet, sema-i müstakbelde ve Asya’nın cinanı üzerinde bulutsuz güneş gibi pertev-efşan olacaktır.

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http://www.yeniasya.com.tr/risale-i-nur-dan/islamiyet-en-buyuk-insaniyettir_319635

İslamofobiye rağmen en hızlı yayılan din

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Bediüzzaman ve Anarşi

http://www.sorularlasaidnursi.com/bediuzzaman-ve-anarsi/

Almanya'da Kur'an konuşuldu: İslamofobiye karşı gerçek İslam anlatılmalı

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/almanya-da-kur-an-konusuldu-islamofobiye-karsi-gercek-islam-anlatilmali_389459

Müslümanlara karşı çok ciddi önyargılar var

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/muslumanlara-karsi-cok-ciddi-onyargilar-var_388543

Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor

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DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER...

Bediüzzaman, doğru İslamiyeti ve İslamiyet'e layık doğruluğu layıkıyla yaşayabildiğimiz ölçüde sair dinlerin tabilerinin cemaatler halinde fevc fevc İslamiyet'e dahil olacakları müjdesini vermektedir. Risale-i Nur'un farklı bölümlerinde bu yöndeki ifadeler dikkat çekicidir.

Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'daki veciz ifadelerinden bir bölüm:

''Eğer biz doğru İslâmiyeti ve İslâmiyete lâyık doğruluğu ve istikameti göstersek, bundan sonra onlardan [diğer din mensuplarından] fevc fevc dahil olacaklardır.''

''Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemâlâtını ef’âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri, elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler; belki küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyete dehâlet edecekler.''

Konuyla ilgili haberleri istifadenize sunuyoruz;

İsveçli Emniyet Müdürü: İsveç'teki camiler halk için güvenilir mekanlar

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/isvecli-emniyet-muduru-isvec-teki-camiler-halk-icin-guvenilir-mekanlar_359650

Dünyaca ünlü yazar Gaarder: ''Medine vesikası'' anlayışına ihtiyacımız var

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/dunyaca-unlu-yazar-gaarder-medine-vesikasi-anlayisina-ihtiyacimiz-var_371732

Medine Vesikası nedir?

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/elif/islam-devletinin-ilk-anayasasi-medine-vesikasi_109260