Trump, İçişleri Bakanı'nın ayrılacağını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İçişleri Bakanı Ryan Zinke'in yıl sonunda ayrılacağını duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan Trump, "İçişleri Bakanı Ryan Zinke, iki yıl üren görevinin ardından, yıl sonunda görevden ayrılacak. Görevi süresince yaptıkları için teşekkür ederim" ifadesini kullandı. Trump'ın Özel Kalem Müdürü Kelly yıl sonunda görevinden ayrılacak ​Trump, gelecek hafta yerine geçecek ismi açıklayacağını söyledi. ABD Başkanı geçen hafta da Özel Kalem Müdürü John Kelly'nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını açıklamıştı. Sputnik Türkiye

Okunma Sayısı: 87

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.