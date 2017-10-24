Trump, iki kişi arasında seçim yapacak

ABD Başkanı Trump, yeni Fed başkanını seçmeye "çok, çok yakın" olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in başına kimin geçeceğine karar vermeye "çok, çok yakın" olduğunu söyledi. Trump, Fed başkanlığı için aralarında görev süresi şubat ayında dolacak mevcut Başkan Janet Yellen'ın da bulunduğu beş adayla görüşmeler yapmış, başkanlık için Fed Yönetim Kurulu Üyesi Jerome Powell ve Standford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor'ı düşündüğünü belirtmişti. Trump'ın görüştüğü isimler arasında ekonomi baş danışmanı Gary Cohn ve Fed yönetim kurulu eski üyelerinden Kevin Warsh da yer alıyor. AA

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