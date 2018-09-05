Trump'ın 2017 yılında 'Esad'ı öldürün' emri verdiği iddia edildi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın 2017 yılında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı öldürün emri verdiği iddia edildi.

ABD'de eski başkan Richard Nixon'ı istifaya götüren Watergate skandalını ortaya çıkaran kıdemli gazeteci Bob Woodward’un ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki yeni kitabı tartışmalara neden oldu.

Woodward'un "Korku: Beyaz Saray'da Trump" adlı 448 sayfalık kitabında Trump’ın mesai arkadaşları ve farklı kişiler için söylediği belirtilen birçok alıntılar bulunuyor.

Kitapta, Trump'ın 2017'de Duma’da yapılan kimyasal saldırının ardından Beşar Esad için “ölüm emri” verdiği iddia edildi. Savunma Bakanı James Mattis ile telefonda görüşen Trump’ın "Şu lanet katili öldürelim. İçeri girip bunların çoğunu öldürelim. Lanet olasıların birçoğunu öldürelim" dediği iddiasına yer verildi.

Woodward’a göre Trump’ı sakinleştirmek için o esnada “İlgileniyorum” dediği ileri sürelen Mattis, daha sonra yanındaki üst düzey bir yetkiliye “Bunların hiçbirini yapmayacağız. Biz çok daha ölçülü olacağız” dedi.

Yazara göre Trump, benzer şekilde, Temmuz 2017'deki bir Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında salonda bulunanlara tepki göstererek, "Afganistan'da sahada savaşan askerler bu işleri sizden daha iyi yapardı. Biz burada ne halt ediyoruz? Daha ne kadar adamımız ölecek ve ne kadar orada kalacağız?" ifadelerini kullandı.

Trump: Kitap uydurma

Başkan Donald Trump 11 Eylül’den itibaren satışa sunulacak kitaba sert tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Trump, kitaptaki iddiaların uydurma olduğunu ve kitabın yanlış bilgiler içerdiğini söyledi.

“Woodward’ın kitabındaki iddialar General (Savunma Bakanı) James Mattis ve General (Özel Kalem Müdürü) John Kelly tarafından çürütüldü ve itibarsızlaştırıldı” ifadesini kullanan Trump, kitaptaki alıntıların hakkındaki diğer haberler gibi uydurma olduğunu ileri sürdü. Trump ayrıca kitabın zamanlamasına da dikkat çekti.

Kitaba Beyaz Saray da tepki gösterdi. Yazılı bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, kitabın "uydurma birçok hikaye içerdiğini" ve "yanlışlarla dolu olduğunu" savundu.

Sanders açıklamasında, "Bu kitap, büyük bölümü bazı eski kırgın çalışanların ifadelerine dayanan uydurulmuş hikayelerden başka bir şey değil ve hepsi de Başkan'ı kötü gösterme amacını taşıyor" ifadesini kullandı.