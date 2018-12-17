"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Trump'ın atadığı Beyaz Saray danışmanı Suudilerle ilgili karar

17 Aralık 2018, Pazartesi 17:47
ABD Başkanı Trump'ın "Beyaz Saray Ortakları" programı kapsamında danışman olarak atadığı Richard F. Hohlt'un, Suudi Arabistan hükümetiyle lobi ilişkisini 1 Kasım itibarıyla askıya aldığı kaydedildi.

ABD senatosunun Kaşıkçı kararına ilişkin Suud'dan açıklama

ABD'de Başkan Donald Trump'ın atadığı Beyaz Saray'a bağlı danışma kurulunda yer alan bir lobicinin, Suudi Arabistan ile iş ilişkisini sonlandırdığı bildirildi.

Kamusal Sorumluluk Merkezi adlı kar amacı gütmeyen basın kuruluşunun haberine göre, "Beyaz Saray Ortakları (White House Fellows)" adı verilen danışmanlık programı katılımcılarından lobi faaliyetleri yürüten Richard F. Hohlt, ABD Adalet Bakanlığına yaptığı bildirimde 1 Kasım'dan itibaren Suudi Arabistan hükümeti ile lobi ilişkisini askıya aldı.

Dış Temsil Kayıt Yasası uyarınca yapılan bildirimde Hohlt, Suudi Arabistan Büyükelçiliğine kamu işleri ve hukuki işler konusunda danışmanlık hizmeti verdiğini, bu kapsamda yasal ve siyasi işlerin yürütülmesi için stratejiler önerdiğini aktararak, "Halen temsil ilişkimi ve katılımımı yeniden değerlendirme ve sonlandırma süreci içindeyim." ifadesini kullandı.

Kayıtlara göre ilk kez Ekim 2016'da Suudi Arabistan Büyükelçiliğine danışmanlık yapmaya başlayan Hohlt, Haziran 2017'de Trump tarafından Beyaz Saray danışmanlık programına atandı.

Habere göre, Suudi hükümeti danışmanlık hizmeti için Hohlt'un şirketine 2017'de 837 bin dolar, 2018'de ise 780 bin dolar ödedi.

Hohlt'un Suudilerle iş ilişkisini sonlandırma tercihinin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülmesiyle ilgili olup olmadığı bilinmiyor. Haberde Hohlt'un bu konudaki sorulara yanıt vermekten kaçındığı ifade edildi.

Haberde merkez uzmanları, Hohlt'un Suudi Arabistan hükümetiyle lobi ilişkisinin, Trump'ın, cinayetin hemen ardından Riyad yönetimi ve cinayetteki rolü tartışılan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı korumaya yönelik tutumunu şüpheli hale getirdiği değerlendirmesinde bulundu.

Kaşıkçı cinayetinin ardından aralarında BGR, Gibson, Dunn&Crutcher ve Glover Park Group'un bulunduğu çok sayıda lobi firması da Suudi hükümetiyle iş ilişkisini sonlandırmıştı ancak bunların ortaklarından veya çalışanlarından hiçbiri Hohlt gibi doğrudan Beyaz Saray'a bağlı çalışmıyordu.

1962'de dönemin ABD Başkanı Lyndon B. Johnson tarafından başlatılan Beyaz Saray Ortakları programı kapsamında kendi alanlarında başarı gösteren kişiler bir yıl boyunca maaşlı olarak Beyaz Saray'da çalışarak hem kamu yönetimi alanında bilgi ve tecrübe sahibi oluyor hem de kendi birikimleriyle Başkana ve Beyaz Saray çalışanlarına danışmanlık hizmeti veriyor.

AA

Etiketler: abd, beyaz saray, suudi arabistan
Okunma Sayısı: 111
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa İçişleri Bakanı'ndan sarı yeleklilere: Yeter artık

    Cübbelerinizin düğmesi yok

    Firmaların devletten alacakları çok birikti

    7 bin kişi yarıştı: Çin'deki robot yarışmasında minik hafızlardan dikkat çeken başarı

    Gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi için tutuklama istemi

    Suriye gündemiyle toplanacaklar

    Şanlıurfa'dan iyilik haberi: "Kırmadan incitmeden"

    Meteoroloji'den Antalya ve Muğla'ya bir uyarı daha

    Kayseri şehitleri hasret ve dualarla hatırlandı

    İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

    Bakan Kurum'dan ''Kanal İstanbul'' açıklaması

    Dev eşleşmeler belli oldu

    745.Vuslat

    Mevlana’dan Bediüzzaman’a Uzanan Çizgi

    İslamofobiye karşı Mevlana ve Asrımızın Mevlanası Bediüzzaman örnek verilmeli

    Netanyahu'nun oğlunun skandal paylaşımı silindi, hesabı askıya alındı

    ABD'yi alarma geçiren yeni ''salgın''

    330 bin kişi daha işsizler ordusuna katıldı: TÜİK işsizlik verilerini açıkladı

    Yunanistan'da özel televizyon kanalına saldırı

    Antalya'da sabah saatleri zorlu geçti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Vesayet devam ediyor
    Genel

    İslamofobiye karşı Mevlana ve Asrımızın Mevlanası Bediüzzaman örnek verilmeli
    Genel

    Mevlana’dan Bediüzzaman’a Uzanan Çizgi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Yaşayan ölüler
    Genel

    Türkiye’yi geleceğe taşıyacak kadrolara sahibiz
    Süleyman KÖSMENE

    Asıl sorun Said Nursî’yi anlamamaktır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i Sünnet ve Cemaati karargâh yap
    Yeni Asya'dan Size

    50. yıla doğru
    Şükrü BULUT

    Doların efendileriyle AB’nin Şanzelize savaşı...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.