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Trump'ın başdanışmanı da olan damadının işletmelerine 'Rusya soruşturması' iddiası

16 Haziran 2017, Cuma 10:59
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in işletmelerinin, Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller tarafından soruşturulduğu iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in işletmelerinin, Rusya soruşturmasını yürüten özel savcı Robert Mueller tarafından soruşturulduğu iddia edildi.

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde Mueller'in, Kushner'in işletmelerini ve finansal işlemlerini Rusya'nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında incelemeye aldığını yazdı.

Ayrıca Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının, Kushner'in finansal adımlarıyla ilgili çalışmalar yürüttüğü ve Trump'ın ekibinden bazı başka isimlerin finans işlemlerinin de soruşturmaya dahil edilebileceği öne sürüldü.

Kongrede ifade verebilir

Konuyla ilgili açıklama yapan Kushner'in avukatı Jamie Gorelick ise müvekkilinin ABD Kongresindeki ilgili komiteler önünde Rusya soruşturması kapsamında oturumlara katılabileceği ve Kongre üyelerinin sorularını yanıtlayabileceğini ifade etti.

Kushner soruşturmasıyla ilgili son durumu Twitter hesabından eleştiren Trump ise "Neden Hillary Clinton ailesi ve Demokratların Rusya ile ilişkileri incelenmiyor da benim olmayan ilişkilerim inceleniyor? Sahtekar Hillary telefonları çekiçle parçaladı, e-postaları 'temizledi', aklanmadan birkaç gün önce kocasını Adalet Bakanı ile buluşturdu. Engelleme hakkında mı konuştular acaba?" değerlendirmesinde bulundu.

"Yargıyı engelleme" soruşturması

Öte yandan Washington Post gazetesinin, özel savcı Mueller’in Trump hakkında "yargıyı engelleme" iddialarıyla soruşturma açtığı yönündeki haberi, Amerikan kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Trump, eski FBI Direktörü James Comey'yi 10 Mayıs'ta görevinden almasından birkaç gün sonra başladığı kaydedilen soruşturmayla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rus hikayesinde gizli anlaşma diye bir düzmece uydurdular. Sıfır kanıt buldular. Şimdi de adaleti engelleme diye düzmece bir hikaye ürettiler. Güzel. Bazı çok kötü ve çatışan insanların öncülük ettiği Amerikan siyasi tarihindeki en büyük cadı avına şahit oluyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.

Özel savcı Mueller'in sonraki günlerde konuyla ilgili bir açıklama yapabileceği belirtiliyor.

AA

Etiketler: trump, abd
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