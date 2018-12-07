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Trump'ın BM Daimi Temsilcisi adayı belli oldu

07 Aralık 2018, Cuma 21:25
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'i aday göstereceğini açıkladı.

Trump, Missouri eyaleti ziyareti öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, BM Daimi Temsilciliği görevinden istifa edecek Nikki Haley'nin yerine Heather Nauert'i aday göstereceğini duyurdu.

Donald Trump, Nauert için "Çok yetenekli, çok akıllı, çok hızlı ve bence herkes tarafından saygı görecek.'' değerlendirmesinde bulundu.

Nauert, aday gösterilip ABD Senatosunda onaylanması durumunda Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevini bırakıp Nikki Haley'nin yerini alacak. 

Zayıf öz geçmiş

Nauert'in ''zayıf öz geçmişi'' nedeniyle Senatodaki onay sürecinin zor olabileceği, onaylanması durumunda ise şimdiye kadar ''en tecrübesiz'' BM büyükelçilerinden biri olacağı yorumları yapılıyor. 

Daha önce Amerikan Fox News kanalında sunuculuk yapan Nauert, Trump yönetimi iş başına gelince Dışişleri Bakanlığı sözcülüğüne getirilmişti.

Trump'ın kabinesinde çok az sayıdaki kadınlardan biri olan Nikki Haley, 9 Ekim'deki açıklamasında BM Daimi Temsilciliği görevinden istifa edeceğini belirtmişti. Haley'nin yıl sonuna kadar görevini sürdüreceği bildirilmişti.

Adalet Bakanlığı'na Barr'ı aday gösterecek

Trump, ayrıca adalet bakanlığına geçen hafta vefat eden ABD'nin 41'inci Başkanı George H. W. Bush döneminde de bu görevi yürüten William Barr'ı aday göstereceğini duyurdu. 

Trump, Missouri eyaletindeki bir konferans için Washington'dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, adalet bakanı adayı olarak William Barr'ı göstereceğini söyledi. 

Başkan Trump, Barr için "İlk günden bu yana bu görev için benim ilk tercihimdi." değerlendirmesinde bulundu.

Barr, baba Bush döneminde de adalet bakanı olmuştu

1950'de New York'ta doğan Barr, 1991-1993 yılları arasında, geçen hafta 94 yaşında ölen ve Baba Bush olarak bilinen George H. W. Bush döneminde adalet bakanlığı görevini yürütmüştü. 

Barr, 1973-1977 yılları arasında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nda (CIA) da görev almıştı. 

ABD basınına konuşan kaynaklar, dün Trump'ın Barr'ı adalet bakanlığına aday göstereceğini iddia etmişti. 

Trump, geçen ay Adalet Bakanı Sessions'ı görevden almıştı 

ABD'de geçen ay yapılan ara seçimlerde Temsilciler Meclisinde üstünlüğü Demokratlar'ın ele geçirmesinin ardından Trump, Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın görevine son vermişti.

ABD basınında konuya ilişkin yapılan yorumlarda, Trump'ın Sessions'ın görevine son vermesine özellikle kendisi hakkında yürütülen Rusya soruşturmasına karşı yeterli mücadeleyi vermemesi gerekçe gösterilmişti.

Trump'ın adalet bakanlığı görevine geçici olarak Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein yerine Özel Kalem Müdürü Matthew Whitaker'ı getirmesinin nedeni ise Whitaker'ın Rusya soruşturmasına karşı aldığı sert pozisyon olarak görülüyordu. 

AA

Etiketler: trump, bm, nauert
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