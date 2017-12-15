"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

Trump'ın danışmanı Türkiye açıklamasını düzeltti

15 Aralık 2017, Cuma 11:31
"Katar ve Türkiye'nin Müslüman Kardeşler gibi aşırıcı örgütlerin sponsorluğunu yaptıklarını" iddia eden ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster, "Dinsiz bir ideoloji temelinde nefret ve şiddeti teşvik eden kişilerin finansmanını kesmek için ABD ile Türkiye'nin birlikte daha fazlasını yapabileceğini vurguluyordum" dedi.

General Herbert Raymond McMaster, AA muhabirine verdiği yazılı mülakatta, salı günü Washington'da yaptığı konuşmasındaki Türkiye ile ilgili ifadelerine açıklık getirdi.

Konuşmasında bölgedeki terör örgütlerinin ve radikal ideolojileri yayan örgütlerin finansmanının kesilmesi üzerine yoğunlaştığını kaydeden McMaster, Türkiye hakkındaki sözlerine ilişkin, "Dinsiz bir ideoloji temelinde nefret ve şiddeti teşvik eden kişilerin finansmanını kesmek için ABD ile Türkiye'nin birlikte daha fazlasını yapabileceğini vurguluyordum" yorumunu yaptı.

"ABD ve Türkiye, diğer müttefiklerle bu tehdit (radikal ideolojiler) üzerine birlikte çalışmalıdır. Başkan Trump gibi ben de Türkiye ile ABD arasındaki güçlü ittifaka sağlam bir şekilde inananlardanım" ifadelerini kullanan McMaster, Türk askerinin Kore Savaşı'ndaki kahramanlıklarını dinleyerek büyüdüğünü ve iki ülkenin aşırılıkçı tehditlere karşı birlikte duracağını kaydetti.

'IŞİD'E KARŞI BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

"Türkiye'nin sınır güvenliğini artırma, yabancı savaşçıların geçişini engelleme ve IŞİD'lea savaşma anlamındaki çabalarının farkındayız ve bu çabaları destekliyoruz. IŞİD'in kalıcı bir şekilde yenildiğinden emin olmak için beraber çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yapan McMaster, ABD'nin Suriye'deki El Kaide unsurlarıyla mücadele etmek ve bu ülkenin teröristler için güvenli liman olmasını engellemek için Türkiye ile birlikte çalışacağını vurguladı.

McMaster, "ABD, onlarca yıldır olduğu gibi, PKK'nın terör tehdidine karşı Türkiye'nin yanında durmaya devam edecektir" ifadesini kullandı. McMaster, hukukun üstünlüğüne saygı, yargı bağımsızlığı ve basın özgürlüğünün Türkiye'nin gücünün kaynağı olduğuna ve bu unsurların iki ülke arasındaki ortaklığın potansiyelini genişlettiğine dikkati çekti.

'ABD, TÜRKİYE'YE DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK'

McMaster, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD, uzun zamandır Türkiye'yi desteklemektedir ve bu desteğini sürdürecektir. Türkiye reform, modernleşme, ılımlılık ve ilerlemenin açık faydalarını Müslüman dünyasına uzun zamandır gösteren bir ülkedir. ABD, Avrupa ve Ortadoğu —en önemlisi de Türk halkı- Türkiye'nin bu yolu göstermesine hala ihtiyaç duymaktadır."

NE OLMUŞTU?

Salı günü Washington'daki bir panelde konuşan McMaster, "Türkiye'nin radikal İslami ideolojileri destekleyen ülkelerden biri olduğunu" öne sürmüştü.

McMaster'a tepki gösteren Türkiye Dışişleri Bakanlığı da "Ülkemizin terörizm ve radikalizmin her boyutuyla nasıl bir mücadele verdiğini en iyi bilmesi gereken bir makamda bulunan Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ın gerçeklikle bağlantısı olmayan iddiaları hayret verici, temelsiz ve kabul edilemez niteliktedir" açıklamasını yapmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 235
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    290. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suriye politikasında büyük dönüş

    Yıldırım: Suriye'de işler düzeliyor

    Zarrab'ın 3 'kara kutusu' tutuklandı

    Esenyurt Belediye Başkanı istifa etti

    TRT'nin eski 2 numarası için karar çıktı

    İstanbul'da 45 günde 3 bombalı araç yakalandı

    Gelir eşitsizliği dünya genelinde arttı

    Bitcoin yatırımcılarına uyarı: Tüm paranızı kaybetmeye hazır olun

    Seçim kampanyasını camide başlattı

    İşsizlik, eylül ayında yüzde 10.6 oldu

    Süper Lig’de tarihi rekor

    Topkapı Sarayı restorasyonu sırasında tarihi keşif

    Canikli'den bedelli askerlik açıklaması

    Hakim ve savcılara empati eğitimi verilecek

    'Bor' için yeni adımlar atılıyor

    Filistin'den ABD'ye 'Mahmud Abbas' tepkisi

    Yeni bir strateji şart

    Mahkûm oldum diyorum, inanmıyorlar

    Prof. Dr. Ümit Meriç: İstanbul'un tespit edilmiş 39 ismi var

    Kemalizm konferansına katılım dayatması

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Eşref Edib ve siyasî görüş farklılığı
    Mağdur Kürsüsü

    Mahkûm oldum diyorum, inanmıyorlar
    Genel

    Bakan Albayrak: Evet, cemaatin okulunda okuyan milyonlarca gençten biriyim
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İİT zirvesi
    Şemseddin ÇAKIR

    Ahir zaman alametleri ve bazı kendini bilmez hocalar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Fransız diplomasisi yol ayrımında
    Faruk ÇAKIR

    Risale-i Nur’dan korkmayın!
    Genel

    Seçim kampanyasını camide başlattı
    Genel

    TRT'nin eski 2 numarası için karar çıktı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.