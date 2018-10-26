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26 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Trump'ın derdi İsrail

26 Ekim 2018, Cuma 16:54
ABD’li gazeteci Mark Perry, Suudiler’in, Amerika’nın açıklamayı planladığı İsrail-Filistin Barış planı konusunda başta destek verdiğini, fakat sonra geri adım attığını söyledi.

Cemal Kaşıkçı cinayetinin Ankara-Riyad-Washington hattındaki etkileri Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) düzenlediği panelde tartışıldı. SETA’nın düzenlediği panelde konuşan ABD’li gazeteci Mark Perry, ‘’Trump ne Yemen konusunda ne de Ritz Carlton’daki gözaltılar konusunda tepki gösterdi. Kaşıkçı olayında ‘Ciddî sonuçları olur’ deyince arkasında başka bir şey olmalı diye düşündüm. Trump Cemal Kaşıkçı’yı tanımaz etmez. Bana göre, Suudiler Amerika’nın açıklamayı planladığı İsrail-Filistin Barış planı konusunda başta destek verdiler, fakat sonra Trump yönetimi Kudüs kararını açıkladıktan sonra geri adım attılar, tereddütte düştüler. Amerika da planın açıklanmasını ötelemek zorunda kaldı. Belki de bu olan bitenin arkasında bu var.” diye konuştu.

“Arap Baharı Suudi Arabistan’a er geç gelecek”

Kaşıkçı cinayeti uluslararası siyaseti izleyenlere Suudi Arabistan’ın politikaları ve Amerikan siyaseti konusunda ne gibi veriler sundu? sorusu üzerine Mark Perry,  “Kaşıkçı olayı bize Suudi Arabistan’ın düzgün bir şekilde yönetilmediğini gösterdi. Bu hükümet bir gazeteciyi kendi konsolosluğunda öldürebileceğini, kameraların ya da ses kaydının olmayacağını düşünen bir hükümet. Nerede yaşıyorsunuz? Bu krizden Amerikan dış politikasının da çok emin ellerde olmadığını öğrendik.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’la birlikte fotoğraf çektirmesi hataydı. Bana kalırsa Arap Baharı er ya da geç Suudi Arabistan’a da gelecek. Amerika’da askerin, Yemen’deki sürecin yönetilememesinden rahatsız olduğunu biliyorum. CENTCOM da bu konuda başı ağrısın istemiyor. O nedenle bence Amerika’yı önümüzdeki 2 yıl boyunca karar alma sürecinde zor bir yolculuk bekliyor. Bunu 2 hafta konuşuruz, daha sonra başka bir kriz çıkar, bu kez onu konuşmaya başlarız.” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi

Etiketler: Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan, Trump, İsrail
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