Trump’ın desteği İsrail’i azdırdı

ABD’nin yeni başkanı Trump’ın yerleşim birimleri ile ilgili desteğinden sonra İsrail Başbakanı Netanyahu, Batı Şeria’daki yeni Yahudi yerleşim birimleri inşasını onayladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde 2 bin 500 yeni konutun inşa edilmesine onay verdi. Netanyahu’nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’da 2 bin 500 konutun inşa edilmesinin onaylandığı belirtilerek, “İnşa ediyoruz ve inşaya devam edeceğiz.” ifadesi kullanıldı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman’ın da konutlarla ilgili “Yahuda ve Samara’da (Batı Şeria) doğal hayata dönüyoruz.” değerlendirmesinde bulunduğu belirtilen haberde, 100 yeni konutun da Ramallah yakınlarındaki Beit-El Yahudi yerleşim biriminde inşa edileceği bildirildi. İsrail bununla birlikte, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da Yahudi yerleşim birimlerinin inşa edilmesini destekleyen ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve geldiği 20 Ocak’tan bu yana, konuyla ilgili ikinci kararı olmuş oldu. İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi, dün Doğu Kudüs’te 566 yeni konutun inşasına onay vermişti.

Karara tepki yağıyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı 2 bin 500 konutun inşasına onay vermesinin üzüntü verici olduğunu ve uygulanabilir iki devletli çözüm beklentisini ciddi zarara uğrattığını belirtirken, BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric “İsrail’in barışa engel olan tek taraflı eylemleri endişe verici. İki devletli çözüm seçeneğinden başka bir B planı yok” dedi. Arap Birliği ve Mısır, İsrail’in “Doğu Kudüs’te yeni konut kararını kınarken, Arap Birliği’nden yapılan açıklamada “Yeni konut inşasına onay verilmesi uluslararası toplumun iradesine açıkça meydan okumak ve uluslararası kanunlara yönelik devam eden ciddi bir ihlal olarak addedilir” denildi. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ebu Rudeyne ise, İsrail’in yeni konut kararına tepki göstererek “Bu karar, Arap dünyası ve uluslararası toplumu hafife almak, kışkırtmak ve meydan okumaktır.” dedi.