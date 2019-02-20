"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE - YIL: 49

Trump'ın eski avukatı Cohen'in cezaevine giriş tarihi 6 Mayıs'a alındı

20 Şubat 2019, Çarşamba 22:04
ABD Başkanı Trump'ın eski avukatı Cohen'in cezaevine giriş tarihi 6 Mayıs'a alındı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 yıl hapis cezasına çarptırılan eski avukatı Michael Cohen'in cezaevine giriş tarihi 6 Mayıs'a ertelendi.

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, Cohen'in avukatları, müvekkillerinin son dönemde geçirdiği omuz ameliyatını atlatması ve Kongredeki çeşitli komitelere vereceği ifadeleri gerekçe göstererek, cezaevine giriş tarihinin 2 ay ertelenmesini talep etti.

New York Güney Bölgesi Yargıcı William Pauley avukatların talebini olumlu karşılayarak, Michael Cohen'in cezaevine giriş tarihini 6 Mayıs'a aldı.

Normal şartlarda 6 Mart'ta cezaevine girmesi beklenen Cohen, Trump ile ilişkileri olduğu iddia edilen 2 kadına konuşmamaları için "yasa dışı para ödemek", seçim kampanya finansman kurallarını ihlal etmek, banka dolandırıcılığı yapmak ve Moskova'daki bir emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanmıştı.

Hakkındaki federal suçlamaları ağustos ayında kabul eden ve sonraki aylarda Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in ekibiyle 7 kez bir araya gelerek yetkililere ifade veren Michael Cohen, aralık ayında 3 yıl hapse mahkum edilmişti.

AA

Etiketler: ABD, Donald Trump, Michael Cohen
Okunma Sayısı: 359
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarımı plansızlık vurdu

    Demokrat Parti'nin Mersin Büyükşehir Adayı Burhanettin Kocamaz oldu

    Bölge halkı endişeli: ''Tarlaya korkudan yaklaşamamış''

    Bangladeş'teki yangında ağır bilanço: En az 69 kişi öldü!

    Şimdi de Mersin... 5 katlı bir bina çöktü!

    İstanbul Valiliği: Afet riski en yüksek alanlar 3 ay içerisinde Bakanlığa sunulacak

    Filistinliler bugün de Harem-i Şerif'te nöbet tuttu

    Hukuk herkese lâzım

    Türkiye'nin ihtiyacı: Hukuk, demokrasi, insan hakları
    📷

    Tavizsiz istikrar çizgisinde 50. yıl
    📷

    Tefekkür Penceresi

    Hakim savcı adaylığı mülakatına 70 puan şartı

    Marmara Bölgesinde deprem meydana geldi

    İsrail savaş uçağından Gazze sınırına hava saldırısı

    Abe'den Trump'a kayıp Japon vatandaşları talebi

    Venezuela'nın Kosta Rika'daki Büyükelçiliği muhalefetin eline geçti

    İçişleri Bakanı Soylu: Önemli olan dünyayı göç konusunda sorumluluğa çağırmak

    Polatlı Sakarya Kışlası'nda mühimmat patlaması

    Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı

    Hulusi Akar ve Yaşar Güler ABD'ye gidecek

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Ahmet BATTAL

    Doğru mu Sayın Diyanet İşleri Başkanı?
    Cevher İLHAN

    Ankara’nın “stratejik hata”da ısrarı!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    50. yıl
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    📷
    Genel

    Tavizsiz istikrar çizgisinde 50. yıl
    Risale-i Nur'dan

    Matbuat diliyle konuşmak zamanı
    Genel

    Daima hakkın yanında, haksızlığın karşısında
    Süleyman KÖSMENE

    Yarım yüzyıllık bir asalet: Yeni Asya

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.