"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ARALIK 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Trump'ın eski avukatı: Ortada herkesin bildiği bir gerçek var

14 Aralık 2018, Cuma 23:52
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, "Ortada herkesin bildiği bir gerçek var: Amerikalılar ve dünya halkı, onun (Trump'ın) söylediklerine inanmıyor. Gerçeği söylemiyor. Onun kirli işlerinin sorumluluğunu almak zorunda kalmam çok üzücü." açıklamasında bulundu.

Cohen, New York'ta çarşamba günü görülen ceza duruşmasında, "başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışmak" da dahil çeşitli federal suçlardan 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından ilk kez Amerikan ABD News kanalına konuştu.

ABD'de 2016'da yapılan başkanlık seçimleri öncesi Trump'la ilişkileri olduğu iddia edilen Karen McDougan ve Stormy Daniels adlı kadınlara susmaları için "yasa dışı para ödemesini" Trump'ın istediğini söyleyen Cohen, "Trump bu konunun (kadınlarla ilişkisi) seçimleri nasıl etkileyeceği konusunda endişeliydi. Tabii ki de ödemeleri yapmamın yanlış olduğunu biliyordu. Bu ödemelerin amacı Trump'a ve seçim kampanyasına yardım etmekti." dedi.

Cohen, "Yanlış yaptığımı biliyordum. Çarşamba günü de tüm dünyanın önüne çıktım ve suçumu kabul ettim." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir şekilde sadakati hak etmeyen birine sadakat gösterdim"

Başkan Trump'a "körü körüne" bağlı olduğu için kendine kızdığını belirten Cohen, "Gerçekten hiçbir şekilde sadakati hak etmeyen birine (Trump) sadakat gösterdim." diye konuştu.

Cohen, Trump'ın dün kendisi hakkında yaptığı "(Cohen'in) Bu suçlamaları kabul etmesinin tek nedeni, Başkanı utandırmak ve hapis cezasında indirim almaktı, onu da gerçekleştirdi.” yorumuna ilişkin, "Bu kesinlikle doğru değil. Hiçbir koşul altında Trump'ı utandırmak istemedim." yorumunda bulundu.

Trump'ın "Michael Cohen'e yasayı delmesi için asla talimat vermedim. O bir avukattı ve yasaları bilmesi gerekiyordu." ifadelerine ilişkin de Cohen, "Ortada herkesin bildiği bir gerçek var: Amerikalılar ve dünya halkı, onun (Trump'ın) söylediklerine inanmıyor. Gerçeği söylemiyor. Onun kirli işlerinin sorumluluğunu almak zorunda kalmam çok üzücü." ifadesini kullandı.

"Artık yalan söylemekten bıktım"

Cohen, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in yürüttüğü Rusya soruşturmasına saygı duyduğu için bu konu hakkında yorum yapmayacağını belirterek, Trump'ın, Rusya soruşturması hakkında doğruyu söylediğine inanmadığını vurguladı.

Hakkındaki "Kongre'ye yalan söyleme" suçlamasını kabul eden Cohen, "Artık yalan söylemekten bıktım. Başkan Trump'a sadık olmaktan bıktım. Benim ilk bağlılığım artık karıma, kızıma, oğluma ve bu ülkeye." dedi.

"Trump, Beyaz Saray'ın sistemini anlamıyor"

Cohen, Trump'ın Beyaz Saray'daki hareketlerini de gözlemlediğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"(Trump) Farklı bir kişilik. İşinin ağırlığının, düşündüğünden çok daha ağır olduğu görüşündeyim. Orası (Beyaz Saray) Trump'ın emirler savurduğu ve insanların körü körüne istediklerini yerine getirdiği Trump kuruluşları gibi değil. Orasının bir sistemi var. (Trump) Sistemi anlamıyor. Bu ülkenin daha önce hiç görülmediği kadar bölündüğünü görmek üzücü. Aldığım ceza ve savcıyla yaptığım iş birliğinin sonuçlarından umduğum bir şey de bu ülkenin tekrar bir araya gelmesine yardım eden biri olarak hatırlanmak."

Cohen, "Onun (Trump'ın) hikayesindeki kötü adam ben olmayacağım." ifadelerini kullandı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmişti

Cohen, Trump'la ilişkileri olduğu iddia edilen iki kadına susmaları için "yasa dışı para ödemek", seçim kampanya finansman kurallarını ihlal etmek, banka dolandırıcılığı yapmak ve Moskova'daki bir emlak projesi için Trump'a aracılık etmek gibi konularda federal yetkililere yalan söylemekle suçlanmıştı.

Hakkındaki federal suçlamaları ağustos ayında kabul eden ve sonraki aylarda Mueller'ın ekibiyle 7 kez bir araya gelerek yetkililere ifade veren Cohen, çarşamba günü 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cohen'in, 6 Mart'ta cezaevine girmesi bekleniyor.

AA

Etiketler: trump, cohen
Okunma Sayısı: 244
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet olmazsa devlet yıkılır

    Trump'ın eski avukatı: Ortada herkesin bildiği bir gerçek var

    Mersin'in doğal gazı kesildi

    Macron, istifa çağrılarını reddetti, 'sarı yelekliler'e seslendi

    Bir günün bilançosu: 1 Filistinli çocuk şehit edildi, 75 Filistinli yaralandı

    Meteoroloji yurdun batı bölgelerini uyardı

    Sosyal medya Paylaşımlarına ilişkin polisten polise operasyon
    📷

    Daha önce hiç şahit olmadığınız görüntüler

    Fransa'da "sarı yelekliler" alarmı sürüyor: Paris'i 8 bin polis koruyacak

    Dışişleri Bakanlığı: Yeni logomuz hayırlı olsun

    ‘Ötekileştirmek kötülüklerin anasıdır’

    Erdoğan Trump ile telefonda görüştü

    ‘Huzurun temelinde adalet vardır’

    En fazla tutuklu gazeteci Türkiye'de

    En büyük sorun: Liyakatsizlik

    Uzmanlardan Marmaray uyarısı

    Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

    İnşaat sektöründe işler yolunda gitmiyor

    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Yanal, Ülker Stadı'nda

    Soylu'dan PKK çıkışı: Bu coğrafyayı bu pisliklerden temizleyeceğiz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Sustuklarımızdan da sorumluyuz”
    Genel

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet olmazsa devlet yıkılır
    Cevher İLHAN

    On binlerce sayfalık iddialar “yok” sayıldı?
    Ahmet BATTAL

    Adam mısınız May Merkel?
    Genel

    Deizm değil, yeisizm
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Tahir Zübeyir Ceylan

    Hakkâniyet namazı nasıl edâ edilir?
    M. Ali KAYA

    Hürriyet özgürlük müdür?
    Genel

    Hutuvat-ı Sitte’nin ilk naşiri: Zor zamanların cesur kalemi Eşref Edip
    Kübra ÖRNEK

    Medeniyet yolcusu kalmasın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.