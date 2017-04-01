Trump’ın eski danışmanı Flynn’in 'dokunulmazlık' talebi hakkında yeni gelişme

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn’in "yargılanmama garantisi" karşılığında Kongre’ye ve Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) ifade verme talebinin Senato İstihbarat Komitesi tarafından reddedildiği bildirildi.

Amerikan NBC televizyonunun Kongre yetkililerine dayandırdığı habere göre, üst düzey bir Kongre yetkilisi Flynn’in avukatı Robert Kelner’a, dokunulmazlığın masada olmadığını ve böyle bir tartışma için oldukça erken olduğunu iletti.

Başka bir Kongre yetkilisi de Senato’nun halihazırda Flynn’in bu teklifini kabul etmediğini ifade etti.

Flynn’in avukatı talebi Kelner, Twitter hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamanın bir kopyasını paylaştı.

General Flynn'in anlatacakları olduğunu ve şartlar uygun olursa bunları anlatmayı çok istediğini ifade eden Avukat Kelner, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ulusa hizmete adadığı hayata karşın, medya ona karşı asılsız iddialar, çirkin ihanet iddiaları ve kirli ithamlarla dolu; şimdi ise ise Kongre üyelerinin ve diğer siyasi muhaliflerinin cezai soruşturulmaya tabi tutulması yönündeki temelsiz aleni taleplerle karşı karşıya. Bir avukatı olan hiçbir aklı başında insan haksız yargılanmaya karşı teminat almadan bu kadar siyasileştirilmiş cadı avı ortamında ifade vermez.”

Trump'tan Flynn'e destek

Kongre’nin ret cevabından önce de Trump, Twitter hesabı üzerinden Flynn’in talebine destek verdi.

Trump, “Mike Flynn dokunulmazlık talebinde bulunmalı, bu medya ve Demokratlar tarafından (seçimdeki büyük kayba bahane olarak) yürütülen tarihi oranda bir cadı avıdır.” mesajını paylaştı.