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16 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Trump'ın hukuksuz kararı Kudüs'ün ekonomisini de olumsuz etkiledi

16 Aralık 2017, Cumartesi 13:00
Kudüs Ticaret Odası Başkanı Hidmi, "Trump'ın Kudüs kararının kentteki çarşı ve turistik işletmeleri olumsuz etkilediği çok açık." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını açıklamasının ardından, oluşan güvenlik endişesinin yabancı ziyaretçileri kaçırdığı ve otel rezervasyonlarının peşi sıra iptal edildiği belirtilerek kararın kent ekonomisine verdiği zararın şimdiden görüldüğü ifade ediliyor.

Kudüs Ticaret Odası Başkanı Fadi el-Hidmi, yaptığı açıklamada "Trump'ın Kudüs kararının kentteki çarşı ve turistik işletmeleri olumsuz etkilediği çok açık." dedi.

Hidmi, ABD'nin Kudüs kararının bin 370'i Eski Şehir'de olmak üzere Kudüs'teki 5 bin 600'den fazla ticari işletmeyi olumsuz etkilediğini ifade etti.

Bu güne kadar Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin ve işletme sahiplerinin maruz kaldığı büyük baskıların çok iyi bilindiğini hatırlatan Hidmi, "ABD'nin son Kudüs kararı, İsrail'in bu baskılarını daha da arttırması için itici güç olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kudüs turizmine büyük darbe

Son bir kaç gün içinde kente turist girişinde ve otel rezervasyonlarında dramatik düşüş yaşandığını kaydeden Hidmi, esnafın piyasadaki durgunluktan şikayetçi olduğunu söyledi. Hidmi, mevcut durumun kaynağının insanlardaki güvenlik endişesi olduğuna dikkati çekti.

Batı Şeria'daki otellerde ekim-kasım döneminde doluluk oranının yüzde 90 olduğunu dile getiren Hidmi, Trump'ın Kudüs kararını açıklamasının ardından güvenlik endişelerinden dolayı art arda iptallerin yaşandığını vurguladı.

Hidmi, "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesinden önce Filistinli yatırımcılar, turistik bir işletme açmak veya onarım çalışmaları yapmak için ruhsat alamamaktan şikayet ediyordu. Trump'ın bu kararından sonra herhalde bir işletme ruhsatı almak artık imkansız hale gelir." diye konuştu.

Kudüs'teki emlak fiyatları

Hidmi, Kudüs'teki arsa ve daire fiyatlarının yükseliş ihtimalini hatırlatarak, "Dünyanın birçok ülkesi ABD kararını tanımadığını dile getirmesine rağmen merkezlerini Kudüs'e taşımayı planlayan şirketler kendilerine yeni yerler bulmak için telaşa kapılacaktır. Bu da fiyatları mutlaka yükseltecektir." dedi.

"Emlak fiyatları aslında Kudüs'te oldukça yüksek." diyen Hidmi, "Talep her zaman arzın üstünde olmuştur. Buna karşılık arazi de gittikçe azalmakta. Kudüs'te 150 metre karelik bir daire inşaatı ruhsatına ve vergiye ödenen para yaklaşık 100 bin dolar." şeklinde konuştu.

AA

Etiketler: kudüs
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