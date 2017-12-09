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Trump'ın Kudüs kararına bir tepki de Azerbaycan'dan

09 Aralık 2017, Cumartesi 16:37
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının, çok yanlış ve uluslararası hukuka aykırı bir adım olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Aliyev'i telefonla arayarak 13 Aralık'ta İstanbul’da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne davet ettiği belirtildi.

Açıklamada, Aliyev'in daveti memnuniyetle kabul ettiği vurgulandı. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan'ın İslam dayanışmasına yaptığı katkılara değinen Erdoğan ve Aliyev, iki ülkenin bundan sonra da İslam dünyasının çıkarlarını savunacağı ifade edildi.

Aliyev, İslam dayanışması için bir kez daha görev üstlenen Erdoğan'a Azerbaycan halkı adına teşekkür etti.

Açıklamaya göre, Aliyev, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını "çok yanlış ve ve uluslararası hukuka aykırı bir adım" olarak değerlendirdi ve kararın Ortadoğu'da tehlikeli sonuçlara neden olacağı uyarısında bulundu.

Kazakistan'dan açıklama

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kazak heyetinin New York’ta düzenlenen BM Güvenlik Konseyinin Kudüs’ün statüsüne ilişkin olağanüstü toplantısına katıldığının anımsatıldığı bildirildi.

Açıklamada, toplantıda konuşan Kazakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Kayrat Umarov'un, ülkesinin Yakın Doğu'daki pozisyonunun değişmediğini ve ön koşulsuz ikili müzakerelerin başlatılmasını desteklediğini ifade ettiği belirtildi.

Bölgedeki barış sürecinin BM Güvenlik Konseyi, Madrid prensipleri ve Arap Barış İnisiyatifine uygun desteklenmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, “Kazakistan, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını ve başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde 1967 uluslararası sınırları içerisinde bağımsız devletin kurulmasını destekliyor." ifadesi yer aldı.

AA

Etiketler: azerbaycan, trump, kudüs
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