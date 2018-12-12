Trump'ın Özel Temsilcisi McGurk: İç güvenlik güçleri kurulana kadar Suriye'de kalacağız

ABD Başkanı Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi McGurk, ABD'nin, "iç güvenlik güçleri" kurulana kadar Suriye'de kalmaya devam edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, ABD'nin, Suriye'de DEAŞ'tan elde edilen kazanımların devamlılığını sağlamak için "iç güvenlik güçleri" kurulana kadar Suriye'de kalmaya devam edeceğini belirtti.

DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi McGurk, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında, DEAŞ'la mücadeledeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de DEAŞ'a karşı askeri operasyonların hala sürdüğünü ve DEAŞ'ın varlığının yüzde bire indiğini belirten McGurk, Suriye'de DEAŞ'ın tamamen temizlenmesinin ardından elde edilen kazanımların devamlılığını sağlamak adına çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

ABD öncülüğündeki koalisyonun ne zaman Suriye'den ayrılacağı sorusuna McGurk, "Tüm bu kazanımların sürdürebilir olmasına emin olacağımız bir kampanya noktasındayız. Askeri hedef, DEAŞ'ın kalıcı yenilgisidir ve yıllar içinde bir şey öğrendiysek, onları fiziki olarak yenip öylece çekip gidemezsiniz. Kazanımların devamlılığını sağlamak adına iç güvenlik güçleri kurulmasından emin olmalısınız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan McGurk, bölgede küçük bir alanda varlık gösteren DEAŞ'ın yok edilmesinin neden bu kadar uzadığı sorusuna, DEAŞ militanlarının canlı bomba yeleği giydiğini ve birçok yere el yapımı patlayıcı yerleştirdiğini bu sebeble savaşmanın oldukça zor olduğunu ve zaman aldığını ifade etti.

"30 gün içinde hiçbiri kalmayacak"

Öte yandan Trump ise, Beyaz Saray'da, Irak ile Suriye'deki azınlıkların korunması ve bu unsurlara destek verilmesini öngören yasanın imza töreninde konuşarak, DEAŞ'la mücadelede sona gelindiğini 30 gün içinde tüm DEAŞ'lı teröristlerin yok edileceğini belirtti.

Trump, açıklamasında, "DEAŞ'a karşı çok büyük bir iş yaptık. Dünyanın o bölgesinde sayıları çok az kaldı ve önümüzdeki 30 gün içinde hiçbiri kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"İç güvenlik güçleri"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) daha önceki bir raporda ABD destekli SDG ismini kullanan PYD/PKK’nın Suriye’de “iç güvenlik gücü”, “sınır güvenliği gücü” ve “patlayıcı uzmanı” eğitmeye başladığını ve terörle mücadele güçlerini tekrar şekillendirmeyi planladığını bildirmişti.

Raporda, ABD’nin Suriye’deki asker sayısını dört kat artırarak 2 bin civarına çıkardığı ifade edilirken ABD’nin Suriye’de toplam 12 bin 500 civarında "asker" eğittiği ve bunun 11 binden fazla kısmının "SDG kuvvetlerinden" oluştuğu belirtilmişti.

Pentagon eğitilen gücün konvansiyonel bir sınır koruma birliği olmadığını, “iç istikrar ve güvenlik gücü” olacağını iddia etmişti.