Trump’ın seçim telaşı

Amerika’da yapılacak ara seçimleri değerlendiren Amerika’nın Sesi Haber Merkezi Siyaset Editörü Jim Malone, “(Trump) Başkan, bu seçimin daha çok kendisiyle ilgili olduğunu biliyor” dedi.

Amerika’da 6 Kasım’da yapılacak ara seçimler neden önemli? Cumhuriyetçiler Kongre’de çoğunluğu koruyabilecek mi? Demokratlar Kongre’de aritmetiği değiştirecek bir atılım yapabilir mi? Başkan Trump için ara seçimler ne anlama geliyor? VOA Haber Merkezi Siyaset Editörü Jim Malone Türkçe Yayın Bölümü’nün sorularını yanıtladı:

VOA Türkçe: -Amerika’da 6 Kasım’da seçmenler sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Ara seçimlerin en önemli konusu Trump mı?”

Jim Malone: “Trump’ın seçimlerin en önemli konusu olduğu görüşünde haklısınız. Tarihe baktığımızda, Amerika’daki ara seçimlerde genelde görevdeki başkanın partisinin oy kaybettiğini görüyoruz. Şimdi de Demokratlar’ın Kongre’de kazanımlar elde etmesi bekleniyor. Birçok uzman Demokratlar’ın kazanım elde edeceği konusunda görüş birliği içinde görünüyor. Özellikle Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirebilecekleri söyleniyor. Eğer böyle bir durum olursa, o zaman Başkan Trump’ın gündemini bloke edebilecek güce kavuşacaklar. Hatta Amerikan dış politikasında daha etkili olma fırsatı yakalayacaklar. Yani Türkiye, Suudi Arabistan gibi ülkelerle ilişkiler konusunda daha çok söz sahibi olabilecekler.”

​VOA Türkçe: -Beyaz Saray’da birçok atama, işten çıkarmanın yanı sıra ve yönetim içinde de birçok tartışmalı konu ve skandal ortaya çıktı. Bu karışıklığın Cumhuriyetçi ve Demokrat seçmenler üzerinde etkisi olur mu, ne kadar olur?”

Jim Malone: “Amerikalılar Başkan Trump’ın kaosla göreve geldiğini ve bunun devam ettiğini ve edeceğini artık anlıyor. Birçok Cumhuriyetçi ona destek veriyor, desteğini sürdürüyor. Çok güçlü bir ekonomi görmek istiyorlar ama aynı zamanda Trump çok yoğun bir muhalefet getirdi Demokratlar tarafından ve bütün göstergelere bakıldığında Demokratlar şu anda daha enerjik konumdalar Kasım’daki ara seçimler konusunda. Bu da genellikle iktidardaki parti için sorun anlamına geliyor.”

VOA Türkçe: “Daha yüksek bir katılım oranı beklemeli miyiz bu ara seçimde?”

Jim Malone: “Geleneksel olarak bakarsak, Cumhuriyetçi seçmenin ara seçimlere daha yüksek oranda katıldığını söylemek mümkün. Amerikalı seçmenin genelde ara seçimlerde yaklaşık % 40’ı sandık başına gider. Başkanlık seçimlerinde % 60’lara çıkar oy kullanma oranı. Başkan, yoğun bir şekilde kampanya sürecine katılıyor ve bu seçimin daha çok kendisiyle ilgili olduğunu biliyor. Genelde başkanlar kampanya yapmaz ara seçimlerde. Bir enerji yaratmaya çalışıyor seçmen tabanında, ama buradaki kaygı ve korku, Demokratlar’ın Kongre’de çoğunluğu ele geçirme olasılığı.”

VOA Türkçe: “Başkan Trump seçim kampanyasında çok aktif bir rol oynuyor. Bu, daha yüksek oranda sandık başına gidecekleri anlamına gelebilir mi?”

​Jim Malone: “Elimizde bu konuda anketler var, kanıt var, böyle olacağını düşünüyorum. Son seçimlerde Demokrat seçmenin katılım oranında artış görüyoruz. Cumhuriyetçi ve bağımsız seçmenin sandık başına gitme oranı da biraz yükseldi ama Demokratlar gerçekten bu kez çok daha aktif görünüyor.

Ara seçimlerde Kongre’de çoğunluğa taşıyabilir bu Demokratlar’ı. 23 sandalye daha kazanmaları gerekiyor Temsilciler Meclisi’nde bunun için. Genelde ikitidardaki Başkan’ın partisi 20’yle 30 arasında sandalye kaybeder ara seçimlerde. Bu açıdan çok önemli bir ara seçim bizi bekliyor.”