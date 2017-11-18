Trump'ın temsilcisi McGurk, Rakka'yı ziyaret etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Brett McGurk, Rakka’yı ziyaret etti.

Rakka kenti, IŞİD mensuplarından 4 ay süren çatışmalardan sonra temizlendi. ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD ile mücadelede özel temsilcisi Brett McGurk da dün Rakka'yı ziyaret etti. Rakka'nın 17 Ekim'de IŞİD'den temizlenmesi nedeniyle kutlama yapılan Naim Meydanı'nı da ziyaret eden McGurk, burada kentin yeniden inşaası, hafriyatın kaldırılması ile elektrik ve altyapı hizmetleriyle ilgili ABD'li yetkililerden bilgi aldı. Brett McGurk, sosyal medya hesabından, kenti ziyaretinin fotoğraflarını da paylaşarak, savaştan fazla etkilenmeyen alanlara sivillerin döndüğünü yazdı. Sputnik Türkiye

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