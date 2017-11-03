Trump'ın Twitter hesabı silindi

Twitter, işteki son günü olan bir çalışanının Trump'ın hesabını sildiğini açıkladı

Gündeme dair pek çok açıklamasını basın toplantısı yerine Twitter hesabı üzerinden yapan ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabı bir süreliğine silindi. Yaklaşık 11 dakika boyunca Trump'ın @realdonaldtrump adlı hesabına girmeye çalışanlar “'Böyle bir hesap yok” uyarısı ile karşılaştı.

Twitter önce hesabın “yanlışlıkla” silindiğini açıkladı. Ancak daha sonra yapılan açıklamada hesabın bir çalışan tarafından bilinçli olarak silindiği duyuruldu. Açıklamada “müşteri destek ekibinden Perşembe işteki son günü olan bir çalışanımız tarafından Trump'ın hesabı kapatıldı. Geniş çaplı bir araştırma yapıyoruz" denildi. Çalışanın kim olduğu konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.