Trump'ın 'Yaptırım' paylaşımına cevap Kasım Süleymani'den geldi

03 Kasım 2018, Cumartesi 20:28
ABD yaptırımlarının başlayacağı pazartesi günü öncesinde İran’dan açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran dini lideri Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda İranlı yöneticiden ABD'nin yaptırım politikasına tepki yağarken, en dikkat çekici değerlendirmelerden birini İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani yaptı.
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter’dan yaptığı Game of Thrones dizisi göndermeli 'Yaptırımlar geliyor' paylaşımına Instagram üzerinden yanıt verdi.
Trump'tan "Yaptırımlar 5 Kasım'da geliyor" paylaşımı
Süleymani, kendi resminin bulunduğu benzer temalı bir görselin üzerinde “Sana karşı duracağım” yazılı bir mesaj paylaştı.
Okunma Sayısı: 264
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.