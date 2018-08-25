Trump'ın yardım durdurma kararı "skandal"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Filistin'e yapılması planlanan 200 milyon dolarlık yardımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla durdurulmasını "skandal" şeklinde nitelendirdi.

FKÖ Genel Sekreteri Ureykat yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Filistin'e yönelik yardımlarını durdurmasına tepki gösterdi.

Ureykat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yardımlar, Filistin halkına minnet değildir. Bilakis Filistin toplumunun ilerlemesi ve gelişmesinin önündeki engel olan İsrail işgalinin sürmesinin sorumluluğunu taşıyan uluslararası toplumun görevidir. ABD bu adımla, uluslararası meşruiyete olan bağlılığından vazgeçtiği gibi uluslararası vaatleri de terk etmiştir."

ABD tarafından Filistin'e yapılan yardımların durdurulmasını "skandal" şeklinde niteleyen Ureykat, kararın ayrıca ABD'nin yardım programlarının siyasallaşması olduğunu vurguladı.

Ureykat ayrıca, ABD'nin bu adımının "diğer halkların iç işlerine müdahale etme ve ulusal tercihlerini etkileme konusundaki gerçek niyetinin açık bir itirafı" olduğunu belirterek, "Filistin halkının şartlı yardımları reddettiğini" kaydetti.

ABD yönetimi, Filistin'e yapılması planlanan 200 milyon dolarlık yardımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla başka yerlere kaydırılacağını duyurmuştu.