Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı çok az farkla onaylandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı olan ve hakkındaki suçlama ve iddialarla gündeme gelen Yargıç Brett Kavanaugh'ın üyeliği Senato'da çok az farkla onaylandı.

ABD Senatosu'nda yapılan oylamada, senatörlerden 50'si Kavanaugh için olumlu oy kullanırken, 48'i de olumsuz oy kullandı. Oylama, protestolar nedeniyle birkaç kez kesintiye uğradı. ABD Başkanı Donald Trump da oylamanın ardından yaptığı Twitter paylaşımında, "ABD Senatosu'nu BÜYÜK ADAYIMIZ Yargıç Brett Kavanaugh'ı Yüksek Mahkeme'ye kabul ettiği için alkışlıyor ve tebrik ediyorum. Bugün ilerleyen saatlerde kendisinin atamasını imzalayacağım ve resmi olarak yemin edecek. Çok heyecanlı!" değerlendirmesinde bulundu. AA

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