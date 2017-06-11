"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Trump İngiltere ziyaretini ertelemek istiyor

11 Haziran 2017, Pazar 17:19
​ABD Başkanı Donald Trump'ın, sonbahar için planlanan İngiltere ziyaretini, Trump karşıtı protestolar yapılması halinde erteleyebileceğini İngiltere Başbakanı Theresa May'e ilettiği iddia edildi.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, birkaç hafta önce ikilinin yaptığı telefon görüşmesinde, Trump May'e, İngiltere'de Trump karşıtı protestolar olması halinde adaya gelmek istemediğini söyledi.

Görüşmede May'in yanında bulunan bir Başbakanlık görevlisinin ifadelerine dayandırılan haberde, May'in bu gelişmeden dolayı şaşkınlık yaşadığı kaydedildi.

İngiliz hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Benzer bir iddia geçen mart ayında da gündeme gelmişti. İngiliz basını, Trump'ın devlet ziyaretinin, muhtemel "protestolardan kaçınmak amacıyla ertelendiğini" öne sürmüştü.

Trump'ın ekim ayında ülkeye 4 günlük devlet ziyaretinde bulunması bekleniyor.

Ziyaretin büyük ihtimalle İngiliz parlamentosu açılmadan gerçekleşeceği, bu nedenle Trump'ın milletvekillerine hitap etmesiyle ilgili tartışmanın da önüne geçileceği belirtiliyor.

Londra Belediye Başkanı-Trump gerilimi

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, geçen hafta yaptığı açıklamada, Londra'daki terör saldırısının ardından kentin sokaklarındaki silahlı güvenlik güçlerinin sayısının artacağını belirtmiş ve halkın bu nedenle endişeye kapılmamasını istemişti.

ABD Başkanı Trump ise aynı gün Twitter hesabından paylaştığı mesajda, terör saldırısında 7 kişinin ölmesine karşın Han'ın halktan endişeye kapılmamasını istemesini eleştirmişti.

Trump'a doğrudan cevap vermeyen Han, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, Trump'ın kendi sözlerini bağlamında çıkararak çarpıttığını bildirmişti.

Trump'ın Han'a yönelik eleştirileri İngiliz kamuoyunda tepki oluştururken, Muhafazakar Parti'nin eski bakanlarından ve Lordlar Kamarası üyesi Sayeeda Warsi de, ABD Başkanı’nın bu yıl ülkeye yapacağı ziyaretin süresiz olarak ertelenmesi çağrısında bulunmuştu.

Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı olan Han, daha önce Trump'ın Müslüman ülkelerin vatandaşlarının ABD'ye girişlerini kısıtlamaya dönük düzenlemelerini eleştirmişti.

Tartışma oluşturan davet

İngiltere Başbakanı May, ocak ayında ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarette Trump'a, Kraliçe 2. Elizabeth'in "devlet ziyareti" davetini iletmiş, davet ABD'nin yeni başkanı tarafından kabul edilmişti.

Ziyarete karşı İngiltere'de oluşan kamuoyu tepkisi, sokak gösterilerinde ve parlamentoya sunulan yaklaşık bir milyon 900 bin imzalı online dilekçede ifade edilmişti ancak May hükümeti ziyaretin gerçekleşmesinde ısrar etmişti.

Trump'ın adayı ziyareti sırasında yoğun katılımlı protesto gösterilerinin düzenlenmesi bekleniyor.

İngiltere yılda iki lideri "devlet konuğu" olarak ağırlıyor. Ziyaretlerden biri yaz aylarında, diğeri ise sonbaharda gerçekleşecek şekilde düzenleniyor.

AA

Okunma Sayısı: 353
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    110. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu

    Demirel hatırası

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?

    Demokrat Parti’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek

    Demirel’e, İsrail faturası

    Enflasyon maaş zamlarını eritti

    Ege sallanmaya devam

    Yine Manisa: Yine askerlerimiz zehirlendi

    “Herkes için gecikmeyen adalete çok ihtiyacımız var”

    Aziz Sancar'dan evrim yorumu

    Kazakistan'da yasakçı zihniyet hortladı

    Demirel İslamköy'de dualarla anıldı

    Görmez: İslamiyet'te mala ve servete mahkum olmak reddedilmiştir

    Meral Akşener'den ''20 Haziran'' açıklaması

    Çukurca'dan acı haber: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı

    Erdoğan: Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın

    Meteoroloji'den yurt geneline önemli uyarı!

    Çapkın ve Kavurmacı tutuklandı

    Çok zor durumdalar: BM'den dünyaya Musul çağrısı!

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Hâkim aldığı talimatı yerine getiriyordu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ağır ceza mahkemeleri: Üniformasız DGM’ler
    Mehmet KARA

    AİHM’in OHAL Komisyonu kararı
    Genel

    ''O zaman durum aynen 15 Temmuz'a dönüşür''
    Genel

    Ölü sayısı artmaya devam ediyor!
    Genel

    Ebced/cifir ilminin İslâmî kaynakları
    Cevher İLHAN

    “Yapay ve kumpas kriz”
    Genel

    Demirel’e, İsrail faturası
    Genel

    15 Temmuz’da da adalet sokakta aranmadı mı?
    Genel

    Demirel hatırası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.