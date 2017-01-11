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11 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Trump: IŞİD, Obama'nın eseri

11 Ocak 2017, Çarşamba 19:37
"Putin, Trump'ı seviyorsa ben bunu bir kazanım olarak görürüm"

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, Rusya'nın özel hayatı ve mali durumu hakkında hassas bilgilere sahip olduğuna ilişkin iddiaları Amerikan istihbarat birimlerinin sızdırmış olabileceğini söyledi.

Trump, başkan seçildikten sonra New York'ta düzenlediği ilk basın toplantısında, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği, özel hayatı ve mali durumu hakkında hassas bilgilere sahip olduğu iddiaları ve şirketlerinin geleceğine ilişkin soruları yanıtladı.

Söz konusu iddiaları "uydurma haber" ve "düşmanca" olarak değerlendiren, hasta insanlarca uydurulduğunu ifade eden Trump, "Bu saçmalık belki de kim bilir istihbarat birimleri tarafından sızdırıldı, eğer öyleyse kendilerine muazzam bir leke sürecekler." dedi.

"IŞİD'i şimdiki yönetim oluşturdu"

Rusya ile hiçbir anlaşmasının ya da bağının olmadığını, iyi geçinip geçinemeyeceğini bilmediğini ancak iyi ilişkiler kurmayı deneyeceği belirten Trump, Rusya Devlet Vladimir Başkanı Putin'in kendisini sevmesini bir değer olarak nitelendirdi.

"Hillary'nin Putin'e karşı benden daha çetin olacağına inanıyor musun? Kimse gerçekten buna inanıyor mu?" diyen Trump, IŞİD'ı şimdiki ABD yönetiminin oluşturduğunu ve Rusya'nın DEAŞ ile mücadelede ABD'ye yardımcı olacağını söyledi.

Trump, "Hacklenme konusuna gelince. Bunun arkasında Rusya olduğunu düşünüyorum. Ama başka kişiler ve ülkelerin de hackleme eylemlerinde olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

CNN'e söz hakkı vermedi

Basın toplantısı boyunca "uydurma haberler" konusundaki tepkilerini birkaç kez tekrarlayan Trump, Rusya'nın Trump hakkında gizli bilgileri ele geçirdiği yönündeki iddiaları yalanlayarak, bu haberleri gündeme getiren BuzzFeed'i ve konuya temas eden CNN'i sert şekilde eleştirdi.

CNN temsilcisinin söz alma girişimlerini reddeden Trump, gazetecinin "Burada bize yönelik birtakım iddialarda bulunuyor ancak bana söz vermiyorsunuz." sözleri üzerine "Sen uydurma habersin. Kabalaşma." dedi.

Trump şirketlerinin yönetimini oğullarına devrediyor

Trump, şirketlerinin yönetimini oğullarına devrettiğini kaydederek "İki oğlum şirketleri yönetecek ve benimle hiçbir konuyu müzakere etmeyecekler." dedi.

Kendisinin ABD başkanlığı döneminde oğullarının şirketi iyi yönetmesini beklediğini de kaydeden Trump, aksi durumda onlara "Kovuldunuz" diyeceğini söyledi.

Trump, yabancı hükümetlerin Trump otellerine yapacakları konaklama bedellerini de hazineye aktaracağını belirtti.

Trump'ın avukatı Sheri Dillon da basın toplantısında açıklama yaparak konunun detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Dillon, Trump'ın devlet işleriyle kendi şirketlerinin işlerini birbirinden ayıracağını, Donald Trump ve kızı Ivanka'nın şirketteki tüm görevlerinden ayrılacağını ifade etti.

Dillon, Trump şirketlerinin ABD dışı yeni iş anlaşması yapmayacağını, ABD içi iş anlaşmalarının da çok sıkı sınırlamalara tabi olacağını ve etik kurulunca denetleneceğini, yeni iş anlaşmalarını Donald Trump'ın ancak gazete ve televizyonlardan öğrenebileceğini savundu.                    

"Benim vergi iadesi kayıtlarımı sadece gazeteciler merak ediyor "

Trump, vergi iadesi bilgilerini ne zaman yayınlayacağını soran gazeteciye ise tepki göstererek vergi kayıtlarının inceleme altında olduğunu ve bu nedenle açıklayamayacağını söyledi.

Gazetecinin halkın bunu merak ettiğini belirtmesi üzerine Trump, "Benim vergi iadesi kayıtlarımı sadece gazeteciler merak ediyor." diye konuştu.

Trump, yabancı hükümetlerin Trump otellerine yapacakları konaklama bedellerini de hazineye aktaracağını belirtti.

Dubai'den kendisine yapılan 2 milyar dolarlık iş teklifini ise geri çevirdiğini söyledi.

"Daha iyi ticaret anlaşmaları yapacağız"

ABD'nin en büyük enerji şirketi ExxonMobil Üst Yöneticisi (CEO) Rex Tillerson'ı Dışişleri Bakanlığı görevine aday gösteren Trump, ABD'nin diğer ülkelerle güçlü ticari anlaşmalar yapması için iş hayatı geçmişine ve tecrübesine sahip olan bireylere yeni hükümette görev vermeyi tercih ettiğini belirtti. 

Trump, önceki yıllarda ABD'nin diğer ülkelerle yaptığı ticaret anlaşmalarının iyi olmadığının altını çizerek, "Çin, Japonya ve Meksika'ya milyarlarca dolar kaybettik. Daha iyi ticaret anlaşmaları yapabilmek için akıllı ve başarılı insanlara ihtiyacımız var" dedi. 

Seçim kampanyası sırasında ABD'den yurtdışına çıkan iş olanakları, yatırım ve üretimi ülkeye geri çekeceğini vadeden Trump, bugünkü konuşmasında bunu yineleyerek, üretimlerini ABD'den Meksika'ya taşıyan şirketlerin ürünlerini ABD'de satmak istemesi halinde yüksek oranda sınır vergisi ödeme durumunda kalacaklarını vurguladı. 

Trump, ABD'li şirketlerin fabrikalarını Meksika'ya veya başka ülkelere taşıması yerine ülke içinde başka eyaletlerde çözüm arayabileceklerini savunarak, üretimin ülke içinde kalması gerektiğinin altını çizdi. 

Obamacare

ABD'de "Obamacare" adıyla bilinen sağlık reformunun iptali konusunda da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Obamacare'in iptalinin ve yeni bir sistemle değiştirilmesinin aynı anda gerçekleştirileceği bilgisini verdi. 

Obamacare'i "felaket" olarak nitelendiren Trump, bunun yerine "çok daha ucuz ve daha iyi" bir sağlık sistemi getireceğini vaat ederek, "Obamacare, Demokratların problemi. Ama biz bunu ellerinden alacağız ve onlara iyilik yapacağız." ifadesini kullandı.

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