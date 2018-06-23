"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Trump Kanada'dan NATO'ya daha fazla destek vermesini istedi

23 Haziran 2018, Cumartesi 10:15
ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya bir mektup göndererek, NATO savunma harcamaları için Kanada’nın katkısını artırmasını istedi.

 

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya bir mektup göndererek, NATO savunma harcamalarına Kanada’nın katkısını artırması çağrısında bulundu.

Kanada resmi haber ajansı Canadian Press’in haberine göre, 19 Haziran tarihli mektupta Trump, NATO’da savunma harcamalarını artırma sözlerini tutmayan müttefiklerin ABD'de hayal kırıklığına neden olduğunu belirtti.

Trump mektubunda "ABD, NATO’nun ortak güvenlik sorunlarıyla baş etmedeki başarısızlığını görmezden gelmek istemiyor." ifadesini kullandı. Kanada’nın Irak, Suriye ve Afganistan ile BM barış gücü misyonları dahil olmak üzere dünyanın başka yerlerinde yaptığı savunma katkılarını takdir eden Trump, daha sonra ‘’Bu katkılar, NATO’nun ihtiyaç duyduğu kaynaklara sahip olmasını sağlamak için taahhütlerimizden geri kalmamız anlamına gelmez." diye ekledi.

Trump, "Dünya çapındaki güvenliğimizin en yetenekli müttefiklerinden ve liderlerinden biri olan Kanada'nın devam eden savunma harcamaları NATO düzeyinde yüzde ikiden az bir oranda. Bu ittifakın güvenliğini zedelemekte ve aynı zamanda savunma harcamalarını yerine getirmeyen diğer müttefikler için de teşvik olarak tanımlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mektubunda gelecek ay Brüksel’de yapılacak olan NATO Zirvesi’ne atıfta bulunan Trump, "Zirvede, kabul edilen taahhütlerimizi yerine getirerek ittifak kredibilitesini ayakta tutmalıyız. Kanada tarafından savunma yatırım taahhüdü üzerinde anlaştığımız hedefleri karşılamak için güçlü bir tavsiye görmeyi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kanada Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan'ın sözcüsü Renee Filiatrault da, mektubun basına yansıması üzerine yaptığı açıklamada, "Kanada, NATO'nun ittifak güçlerinin bugüne kadar gerçekleştirdiği her operasyonuna katkıda bulunmaktan gurur duyuyor. Kanada'nın dünyadaki NATO operasyonlarına katılımı, ittifaka olan bağlılığımızın somut bir işaretidir." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin, bu ayın başında Kanada’da yapılan G7 Liderler Zirvesi’nde gerilmesinin ardından gelen mektuba, Kanada Başbakanı Trudeau’dan henüz bir cevap gelmedi. ABD yönetiminin ithal çelik ve alüminyuma yönelik yeni gümrük tarifeleri listesine Kanada’yı da eklemesinin neden olduğu gerginlik giderilmeden gelen mektubun, NATO Zirvesi’ne de olumsuz etki yapabileceği yorumları yapılıyor.

AA

Etiketler: ABD, Kanada, NATO, destek, Trump
Okunma Sayısı: 80
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meteoroloji, Marmara'yı uyardı!

    Dünya Kupası heyecanı 3 maçla devam ediyor

    'Aferin minibüs'

    Akşener: Ya demokrasiden yana karar alınacak ya da 'Padişahım çok yaşa' sistemine karar verilecek

    Van'daki deprem kısa süreli paniğe sebep oldu

    Akşener: Haram lokmaları çıkartmak, boynumuzun borcudur

    ABD Güney Kore ile yapacağı tatbikatları askıya aldı

    DP Lideri Gültekin Uysal: Artık iyi bir alternatifiniz var

    'Olası gök taşı tehlikesi' planı yayınladı

    Sandıkta nasıl oy kullanacağız?

    İYİ Parti Bingöl Milletvekili Adayı Kazım Ataoğlu: Türkiye yenilik istiyor

    İHL ortaokulları da devam edecek
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    "Türkiye'yi barıştırabiliriz''

    Korkma, demokrasi nöbetini sandıkta da tut!

    DP misyonu bitmemiştir

    Kaynaklar israf edildi

    İstatistik rakamlarına göre Türkiye - 2

    Dikkat: Oyun bağımlılığı ''ruhi problem''

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    Faruk ÇAKIR

    OHAL itirafı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçime bir gün kala
    M. Latif SALİHOĞLU

    ‘Sâdık ahmak’ siyasiler
    Genel

    Sandıkta nasıl oy kullanacağız?
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan aklının çözemediği hikmetler
    Ahmet BATTAL

    Korkma, demokrasi nöbetini sandıkta da tut!
    Cevher İLHAN

    “Felâket şey” kimin eseri?
    Ali FERŞADOĞLU

    Müceddidi dinlemek şart mıdır?
    Genel

    DP Lideri Gültekin Uysal: Artık iyi bir alternatifiniz var

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.