Trump karşıtı kampanya çığ gibi büyüyor!

ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere'ye resmi ziyaretinin engellenmesi için başlatılan imza kampanyası 800 bine ulaştı.

İngiliz parlamentosunun internet sitesinde online dilekçeler kısmında, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere'ye bu yıl yapması öngörülen resmi ziyaretinin engellenmesi için açılan imza kampanyası 800 bin kişiye ulaştı. İmza kampanyası ile Trump'ın ABD Başkanı olarak İngiltere'yi kraliçenin resmi davetlisi olarak ziyaret etmesinin önlenmesi çağrısı yapılıyor. PARLAMENTO'DA ÖZEL OTURUMDA TARTIŞILACAK Parlamento internet sitesi üzerinden verilen dilekçelerde imza sayısının 100 bini geçmesi durumunda da parlamento konuyu özel bir oturumda tartışabiliyor. İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD ziyareti esnasında yeni başkan Trump'a Kraliçe 2. Elizabeth'in resmi davetini iletmişti. Trump'ın da daveti kabul ettiği ve bu yıl içinde İngiltere'ye resmi bir ziyarette bulunacağı açıklanmıştı. İsveç, ABD Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/isvec-abd-maslahatguzarini-disisleri-bakanligi-na-cagirdi_422460 AA

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