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21 OCAK 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

Trump karşıtı protestolarda olaylar çıktı

21 Ocak 2017, Cumartesi 09:05
ABD Başkanı Donald Trump'ın Cuma günü yemin ederek resmen başkan olması sonrası düzenlenen Trump karşıtı protestolarda olaylar çıktı. Washington DC'de 220 kişi gözaltına alınırken, 6 polis ise hafif şekilde yaralandı.

Trump'ın resmen başkan olması sonrası düzenlenen Trump karşıtı protestolarda olaylar çıktı. Başkent Washington DC'de göstericiler araçları ateşe verdi, işyerlerinin camlarını kırdı. Barışçıl bir protesto olması beklenirken, yüzleri maskeli birkaç yüz kişilik grup polisin uyarılarına aldırmadı. Göstericiler ve polisler arasında arbede yaşanırken, polis göstericilere karşı biber gazı kullandı. Washington DC'de 220 kişi gözaltına alındı, 6 polis ise hafif şekilde yaralandı.

PROTESTOLAR SÜRECEK

Trump karşıtı gösterilerin bugün de sürmesi bekleniyor. Washington DC'de yaklaşık 200 bin kişinin katılması beklenen bir gösteri ile kadınlar yeni başkan Trump'ı protesto etmek için ABD Kongre Binası'ndan Beyaz Saray'a yürüyecek. Ülkenin başka kentlerinde de protestolar sürecek.

ÇÖP KAMYONLARIYLA KAPATILDI

New York'ta on binlerce kadın Donald Trump'ı protesto etmek için Birleşmiş Milletler yakınlarındaki Dag Hammarskjold Parkı'ndan, 5. caddedeki Trump Tower'a yürüyecek. New York polisi, protestocuların yaklaşmalarını önlemek için hem 5. Caddedeki Trump Tower hem de Central Park yakınlarındaki Trump Uluslararası Hotel ve Tower önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Trump'a ait iki işyerine çıkan yollar, kum yüklü 20'şer tonluk çöp kamyonlarıyla kapatıldı.

DHA

Etiketler: abd, trump
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