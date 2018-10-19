Trump: Kaşıkçı kesinlikle ölmüşe benziyor, sonuçları ağır olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "kesinlikle ölmüşe benzediğini" söyledi. Trump, "Bunun sonuçları ağır olacak" dedi.

Beyaz Saray'da New York Times'a konuşan Trump, yaşananlarla ilgili olarak "Bu çok üzücü" yorumunu yaptı. 3 ayrı soruşturmanın sonuçlarını beklediğini belirten Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok güçlü bir açıklama yapacağız diye düşünüyorum."

Cemal Kaşıkçı'dan, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdiği 2 Ekim'den bu yana haber alınamıyor. Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruyor. Suudi yetkililer ise bu iddiaları yalanlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, olayla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda, Suudi Arabistan'ı kollamaya çalıştığı ve yaşananları örtbas etmeye çalıştığına yönelik suçlamaları reddetmişti.

Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yaşananlar hakkında hiçbir bilgileri olmadığını umduğunu belirtmişti.

'Suudi Arabistan'ın yaptıklarını örtbas etmiyorum'

ABD Başkanı ayrıca Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girmesinden sonra yaşananlara dair ses veya görüntü kaydı varsa, bunu Türkiye'den talep ettiklerini de açıklamıştı.

Amerikan Washington Post gazetesi Perşembe günü Kaşıkçı'nın son köşe yazısını yayımlamıştı.

Türk yetkililerin Başkonsoloslukta "sorgulandığını, işkence gördüğünü ve öldürüldüğünü" iddia ettikleri, Suudi Arabistan'ın ise "Hakkındaki bu iddialar yalan" dediği Kaşıkçı, "Arap dünyasının en çok ihtiyaç duyduğu şey ifade özgürlüğü" başlıklı yazıda, Arap ülkelerinin hükümetlerine medyayı susturmak için tam yetki verildiğini iddia etmişti.