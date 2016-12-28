"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Trump 'kendisine' teşekkür etti

28 Aralık 2016, Çarşamba 11:31
ABD Başkanı seçilen Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Tüketici Güven Endeksi'ndeki artış sebebiyle kendisine teşekkür etti.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, ülkede tüketici güveninin son 15 yılın en yüksek seviyesine çıkmasını "kendisine teşekkür ederek" kutladı. 

Başkanlık koltuğuna oturmasına haftalar kalan Trump, kişisel Twitter hesabından sabah saatlerinde açıklanan Tüketici Güven Endeksini değerlendirdi. 

Trump, birkaç saat içinde 10 binin üzerinde kişinin yorum yaptığı paylaşımında, “ABD Tüketici Güven Endeksi aralıkta yaklaşık 4 puan artarak 113,7’ye yani 15yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı.Teşekkürler Donald” ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşıma verilen tepkilerde, Trump’ın kişisel Twitter hesabından kendisine teşekkür etmesi tiye alınırken, yeni başkanın destekçileri ile muhalifler arasındaki tartışmalar dikkati çekti.

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Conference Board, yerel saatle sabah açıklanan raporunda Tüketici Güven Endeksi aralık ayında 113,7’ye çıkarak 2001’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını açıklamıştı.

Donald Trump, dün yaptığı başka bir paylaşımda ise hisse senedi piyasalarındaki yükselişi başkanlık seçimine bağlayarak, “Ben kazanmadan önce dünya karanlıktı, hiç umut yoktu. Şimdi borsa neredeyse yüzde 10 yükseldi ve Noel harcamaları 1 trilyon doları aştı” yorumunda bulunmuştu.

AA

Etiketler: trump
Okunma Sayısı: 404
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Düşen Rus uçağı ile ilgili yeni iddia!

    İstanbul ve Ankara, İzmir'in gerisinde kaldı

    İsrail'den tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz

    Çatışmada yaralanan asker şehit oldu

    Aşırıcılığın İslam ile hiçbir ilgisi yok

    34 muvazzaf asker gözaltına alındı

    Hac başvuruları başladı

    Hulusi Akar'a 10 soru gönderildi

    İslam'a hakaret eden vali hakim karşısında

    Yeni asgari ücrette sona doğru

    Türkiye ile Rusya anlaştı

    Kilis'e askeri araç sevkiyatı yapıldı

    'Yedek milletvekilliği' iptal oldu

    İsrail diken üstünde

    Belediyelere kesinti şoku
    📷

    Çorum ve Kütahya'nın ardından Kahramanmaraş’ta da Nur çiçekleri açtı

    Suriye ve Müsbet Hareket-1: Suriyeli Muhalifler savaşa sürüklendi

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Şehitlerimiz var, canımız acıyor ama geri dönemeyiz artık

    En Çok Okunanlar

    Hatice DENİZ

    Sessiz çığlık!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ülkenin kaderi bir partiye veya şahsa bağlanabilir mi?
    Genel

    İsrail diken üstünde
    Genel

    Belediyelere kesinti şoku
    Cevher İLHAN

    ‘Siyasi çözüm’ söylemiyle ‘askerî çözüm’ ısrarı
    Faruk ÇAKIR

    Önce sistem değişse olmaz mıydı?
    Genel

    İsrail'den tehdit: Bunu savaş ilanı olarak kabul ederiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hasan Âli ve şaibeli Köy Enstitüleri
    Hasan GÜNEŞ

    Suriye ve Müsbet Hareket-1: Suriyeli Muhalifler savaşa sürüklendi
    Genel

    Risale-i Nur Enstitüsü'nün sitesi yenilendi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.