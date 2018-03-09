Trump - Kim Jong-un görüşmesine BM'den destek

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, "BM Genel Sekreteri Guterres, Kore Yarımadası'nda barışçıl nükleer silahsızlanmaya yönelik tüm çabaları destekliyor." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan görüşmeden memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in mayıs ayında bir zirve yapılması konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, ''Guterres, Kore Yarımadası'nda barışçıl nükleer silahsızlanmaya yönelik tüm çabaları destekliyor." dedi.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chung Eui-Yong, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan gelen görüşme davetini kabul ettiğini ve ikilinin mayıs ayında bir araya geleceğini açıklamıştı. Kim'in Kuzey Kore'nin bundan sonra nükleer veya balistik füze denemesi yapmaktan kaçınacağı vaadinde bulunduğunu kaydeden Chung, Kuzey Kore liderinin, ABD ile Güney Kore arasındaki rutin askeri tatbikatların sürmesi gerektiğini anladığını vurgulamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders de yaptığı yazılı açıklama ile Trump'ın Kim'in görüşme davetini kabul ettiğini doğrulamış, görüşmenin yeri ve zamanının daha sonra belirleneceğini ifade etmişti.