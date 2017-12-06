"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ARALIK 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı

06 Aralık 2017, Çarşamba 22:46
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıyan kararnameyi imzaladı. Trump yaptığı açıklamada, iki devletli çözümden vazgeçmediklerini söyledi.

Trump'ın açıklamalarından satır başları:

Ben, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmenin zamanının geldiği konusunda kararlıyım.

Önceki başkanlar bunu seçim vaadi olarak söylemiş ancak gerçekleştirmemiştir. Ben bu vaadi gerçekleştiriyorum. Bu çok önceden verilmiş olması gereken bir karardır. Kudüs sadece üç büyük dinin kalbi değildir. Aynı zamanda dünyanın en başarılı demokrasilerinden birisinin de merkezidir. Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanların birlikte barış içinde yaşayıp özgürce ibadet ettiği bir yerdir.

Bu, gerçekliğin kabul edilmesinden başka bir şey değil. Bu, daha önceden yapılmalıydı.

​Dışişleri Bakanlığı'na, ABD Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma konusunda hazırlık yapması talimatını veriyorum.

Bu karar, nihai barışa olan bağlılığımızın ihlal edilmesi anlamına gelmiyor. ABD olarak İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözümü hala destekliyoruz.

Bölgenin liderlerinden isteğim, nihai barışın peşinden gitmeleridir.

İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıyacağını açıklayan Trump, bu kararın çoktan alınmış olması gerektiğini söylemişti. Trump'ın kararına dünyanın dört bir yanından tepki gelmişti.

NETANYAHU'DAN TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının ardından, İsrail Başbakanı Netanyahu bir açıklama yaptı.

Netanyahu açıklamasında, "Trump'a teşekkür ediyoruz. İsrail halkı sonsuza kadar minnettar olacak. Yahudiler için çok parlak bir gün. Tarihi bir an. Diğer ülkelerin büyükelçiliklerini de Kudüs'e çağırmalarını davet ediyorum" dedi.

KUDÜS'ÜN STATÜSÜ

Kudüs'ün statüsü, İsrail ve Filistinliler arasındaki en tartışmalı konulardan biri.

1967'deki Altı Gün Savaşı'nda Doğu Kudüs'ü işgal eden İsrail, halen bu bölgeyi işgal altında tutuyor ve Kudüs'ün tamamını ülkenin bölünmez başkenti olarak görüyor. Filistinliler ise Doğu Kudüs'ün başkentleri olmasını istiyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının barış sürecini yıkıma uğratacağını belirtmişti.

Hamas ve Fetih'in de aralarında olduğu Filistinli gruplar ise, Filistin halkını ABD'nin kararına tepki göstermeye çağırdı. Hamas, Cuma gününü "öfke cuması" ilan ederek, "Kudüs'e destek" için toplanma çağrısında bulundu. 

Sputnik Türkiye

Okunma Sayısı: 194
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    282. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kudüs hepimizindir

    Çocukları olumsuz etkiliyor

    Hapisteki 17 bin kadın da mı?

    ''Bu karar, bizim için yok hükmündedir"

    Dünyadan Trump'a tepkiler devam ediyor: ''AB ciddi endişe duyuyor''

    Kudüs için kitlesel eylem çağrısı

    Çavuşoğlu: Kudüs İsrail'in başkenti olamaz

    Abbas: Kudüs barış kentidir ve Filistin'in ebedi başkentidir

    Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı

    Dışişleri Bakanlığı: ABD'yi hesapsızca adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz

    ByLock’tan en az 10 bin kişi mağdur

    Hem siyasi hem ekonomik stres arttı

    AKP ve MHP, yüzde 50+1’i bulamıyor

    Türkiye algısı bozuldu

    'Mukaddesatımızın sırtına inmek üzere kaldırılmış hançerdir'

    Rüşvet alan bakanların yargılanmasını kim engelledi?

    'Müslümanlara yönelik bir saldırı niteliğinde'

    NATO'dan ve Vatikan'dan Kudüs değerlendirmesi

    Çipras'tan ''darbeci askerler'' hakkında açıklama

    'Toprak kayması var; boşaltın'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hapisteki 17 bin kadın da mı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    17-25
    Genel

    Çocukları olumsuz etkiliyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    33 idam! ‘Bir de kadın asalım’ dediler...
    Genel

    Kudüs hepimizindir
    Caner KUTLU

    İlim, sanat ve felsefenin gayesi marifetullahtır
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman’ı sosyal yönüyle anlamak
    Ahmet BATTAL

    Yargı ne âlemde?
    Genel

    Gençlik rüzgârı
    Naci TEPİR

    Derste öğretmenin dikkat edeceği hususlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.