Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıyan kararnameyi imzaladı. Trump yaptığı açıklamada, iki devletli çözümden vazgeçmediklerini söyledi.

Trump'ın açıklamalarından satır başları:

Ben, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmenin zamanının geldiği konusunda kararlıyım.

Önceki başkanlar bunu seçim vaadi olarak söylemiş ancak gerçekleştirmemiştir. Ben bu vaadi gerçekleştiriyorum. Bu çok önceden verilmiş olması gereken bir karardır. Kudüs sadece üç büyük dinin kalbi değildir. Aynı zamanda dünyanın en başarılı demokrasilerinden birisinin de merkezidir. Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanların birlikte barış içinde yaşayıp özgürce ibadet ettiği bir yerdir.

Bu, gerçekliğin kabul edilmesinden başka bir şey değil. Bu, daha önceden yapılmalıydı.

​Dışişleri Bakanlığı'na, ABD Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma konusunda hazırlık yapması talimatını veriyorum.

Bu karar, nihai barışa olan bağlılığımızın ihlal edilmesi anlamına gelmiyor. ABD olarak İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözümü hala destekliyoruz.

Bölgenin liderlerinden isteğim, nihai barışın peşinden gitmeleridir.

İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıyacağını açıklayan Trump, bu kararın çoktan alınmış olması gerektiğini söylemişti. Trump'ın kararına dünyanın dört bir yanından tepki gelmişti.

NETANYAHU'DAN TEŞEKKÜR

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının ardından, İsrail Başbakanı Netanyahu bir açıklama yaptı.

Netanyahu açıklamasında, "Trump'a teşekkür ediyoruz. İsrail halkı sonsuza kadar minnettar olacak. Yahudiler için çok parlak bir gün. Tarihi bir an. Diğer ülkelerin büyükelçiliklerini de Kudüs'e çağırmalarını davet ediyorum" dedi.

KUDÜS'ÜN STATÜSÜ

Kudüs'ün statüsü, İsrail ve Filistinliler arasındaki en tartışmalı konulardan biri.

1967'deki Altı Gün Savaşı'nda Doğu Kudüs'ü işgal eden İsrail, halen bu bölgeyi işgal altında tutuyor ve Kudüs'ün tamamını ülkenin bölünmez başkenti olarak görüyor. Filistinliler ise Doğu Kudüs'ün başkentleri olmasını istiyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının barış sürecini yıkıma uğratacağını belirtmişti.

Hamas ve Fetih'in de aralarında olduğu Filistinli gruplar ise, Filistin halkını ABD'nin kararına tepki göstermeye çağırdı. Hamas, Cuma gününü "öfke cuması" ilan ederek, "Kudüs'e destek" için toplanma çağrısında bulundu.