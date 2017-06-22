Trump, Meksika sınırına duvarın maliyetini Güneş'e ödetecek

​ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına yapmayı planladığı duvarını maliyetini Güneş panelleriyle 'azaltmayı' planlıyor. Iowa'da destekçilerine seslenen Trump, " İyi bir hayalgücü değil mi? Benim fikrim" dedi.

Meksika sınırına inşa etmeyi planladığı duvar hakkında Iowa'nın Cedar Rapids bölgesinde destekçilerine açıklama yapan ABD Başkanı Trump duvara güneş panelleri monte ederek inşanın masraflarını elde edilecek enerji ile azaltmayı planladığını söyledi.

'İYİ BİR HAYALGÜCÜ DEĞİL Mİ? BENİM FİKRİM'

Trump "Evet, bir duvar inşa edeceğiz. Uyuştucuların içeri girmesini durdurmalıyız. Size kimsenin henüz duymadığı bir fikri açıklayacağım. Güney sınırı. Çok fazla güneş, çok sıcak. Oraya güneş enerjili duvar yapmayı düşünüyoruz. Böylece enerji yaratacak ve maliyetini kendi karşılayacak. Bu sayede Meksika daha az para ödeyecek. Bu iyi, değil mi? İyi bir hayalgücü değil mi? Benim fikrim" dedi.

'NE KADAR YÜKSEK, O KADAR DEĞERLİ'

Trump sözlerini "Düşünün ne kadar yükseğe çıkarsa, o kadar değerli oluyor" diyerek sürdürdü.

Ancak çeşitli şirketlerin duvar için sunmuş olduğu projelerde, güneş panelleri vardı. İç Güvenlik Bakanlığı'nın duvar ile ilgili tasarım çağrılarına yaklaşık 200 şirketin cevap vermiş olduğu belirtiliyor.

Las Vegaslı iş adamı Tom Gleason'ın önerdiği tasarımda, çelik, çimento ve güneş panelleri yer alıyordu.

​Demokratların baskısı sonucu ABD Kongresi şu ana kadar duvarı fonlamayı reddetti, Kongre sadece sınırdaki çitlerin varolan kısımlarına finansal destek sağlamayı kabul etmişti.

Ancak bu konudaki tartışmaların 2018 bütçe görüşmelerinin başladığı ekimde kızışması bekleniyor.

Trump'ın duvarın parasını Meksika hükümetinden alma isteği de Meksika hükümetince reddedilmişti.

'BELLİ POZİSYONLARDA YOKSULLARI İSTEMİYORUM'

Diğer taraftan Trump Iowa'daki mitinginde 'yoksul birini' bakan yapmak istemediğini belirtti.

Trump 'Birisi bana neden zengin birisini ekonominin başına getirdin diye sordu. Hayır bu doğru ve Ticaret Bakanı Wilbur Ross çok zengin birisi. Ben de dedim ki 'çünkü istediğimiz düşünce şekli bu' diye yanıt verdim. Bütün insanları seviyorum zengin ya da yoksul. Ancak belirli pozisyonlarda yoksul birilerini istemiyorum. Bu size anlamlı geliyor mu?" ifadelerini kullandı.