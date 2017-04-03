Trump Merkel'le "tokalaşma krizine" açıklık getirdi

ABD Başkanı Donald Trump geçen ay Almanya Başbakanı Angela Merkel ile buluşmasında yaşanan "tokalaşma krizine" açıklık getirdi. Trump gazetecilerin "el sıkışın" sözlerini duymadığını iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmede Almanya Başbakanı Angela Merkel'in elini sıkmaması, Amerikan kamuoyu ve medyasında günün en çok tartışılan konularından biri olmuştu.

Trump Financial Times gazetesine verdiği özel röportajda, "Şansölye Merkel ile harika bir görüşme yaptım. Beş kez elini sıktım ve sonra yan yana oturduğumuzda sanırım bir gazeteci 'onun elini sık' dedi. Ama, ben bunu duymadım" ifadelerini kullandı.

Röportajda Donald Trump'ın Twitter hesabından attığı "sert" mesajlar da gündeme geldi.

"Tweetler olmasaydı ben burada olamazdım. Facebook, Instagram ve Twitter'da 100 milyondan fazla takipçim var. 'sahte medya'ya gitmek zorunda değilim" diyen ABD Başkanı Donald Trump aşırı sert Twitter mesajlarının hiç birinden pişmanlık duymadığını söyledi.