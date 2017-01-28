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28 OCAK 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

Trump, mülteci kabulünü durdurdu: Hristiyan mültecilere öncelik vereceğim

28 Ocak 2017, Cumartesi 11:30
ABD Başkanı Donald Trump'ın dün imzaladığı başkanlık kararnamesi ile ikinci talimata kadar Suriye'den mülteci kabulü durduruldu, tüm mülteci başvuruları ise 4 aylığına askıya alındı.

Beyaz Saray, ABD kamuoyunda uzun zamandır tartışmalara neden olan "mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandıran ve göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren" başkanlık kararnamesini kamuoyuna açıkladı.

Trump'ın dün Pentagon'u ziyaretinde imzaladığı "Yabancı Teröristlerin ABD'ye Girişinden Ülkeyi Korumak" başlıklı başkanlık kararnamesi, ikinci talimata kadar Suriye'den mülteci kabulünü durduruyor.

Bu kararnamenin ardından şu anda vize işlemleri devam eden ya da ABD'ye girmek üzere olan Suriyeli mültecilerin durumu merak konusu oldu.

4 ay mülteci kabulü yok

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığının yürüttüğü "Mülteci Kabul Programı" ise 120 gün süreyle askıya alındı. Belirtilen süre tamamlandıktan sonra sadece İç Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Direktörünün ortak onay verdiği ülkelerden mülteci kabul edilmeye başlanacak.

ABD'nin 2017 mali yılında kabul edeceği mülteci sayısı da 110 binden 50 bine düşürüldü.

Aynı kararname kapsamında, "terörle ilintili olduğu düşünülen" ülkelerden gelenlerin 30 gün boyunca ABD'ye kabul edilmeyeceği, bu süre içinde ilave tedbirlerin alınacağı bildirildi. Metinde doğrudan ülke adı zikredilmese de bu ülkelerin Irak, Libya, Suriye, Iran, Sudan, Somali ve Yemen olduğu belirtiliyor.

"Ortadoğu'dan gelecek Hristiyan mültecilere öncelik vereceğini"

Metinde dikkati çeken bir diğer maddeye göre, ABD'ye göçmen olmayan vize başvurusunda bulunan herkesin artık birebir mülakata katılması gerekecek. Mülakat zorunluluğu, vize başvurusunda bulunan kişilere dini inançlarının sorulup sorulmayacağı tartışması nedeniyle merak edilen konular arasında yer alıyordu.

Donald Trump, Christian Broadcasting Network (CBN) kanalına dün verdiği mülakatta mültecilerle ilgili bir soruyu yanıtlarken, "Ortadoğu'dan gelecek Hristiyan mültecilere öncelik vereceğini" ifade etti.

Trump, ABD ordusunu büyütüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığına (Pentagon) gerçekleştirdiği ilk ziyarette "Amerikan ordusunun büyütülmesini ve nükleer silahlarının modernize edilmesini" öngören başkanlık kararnamesine imza attı.

Trump, ABD’nin yeni Savunma Bakanı James Mattis’in Pentagon’da gerçekleştirilen yemin törenine katıldı. Trump, törenden önce "tank" adı verilen özel odada kuvvet komutanlarıyla bir araya geldi.

Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından Mattis’in yemin törenine katılan Trump, yeni savunma bakanı için “tam bir aksiyon adamı” ifadesini kullandı.

Trump, Mattis'i, “Sen doğru zamanın doğru adamısın.” sözleriyle överek bakanlık görevini kabul ettiği için emekli generale teşekkür etti.

İki başkanlık kararnamesini imzaladı

Trump, tören sonrasında aralarında ABD ordusunun büyütülmesi ile ilgili kararnamenin de bulunduğu iki başkanlık kararnamesini imzaladı.

Kararnamenin içeriği resmi olarak açıklanmadı; ancak Amerikan basınında yer alan bilgilere göre söz konusu kararnamenin, ABD ordusunun büyütülmesi, Amerikan Özel Kuvvetler personelinin sayısının artırılması ve nükleer silahların modernize edilmesini öngördüğü bildirildi.

Aynı kararnamenin, önceki Başkan Barack Obama döneminde başlatılan ve “yüksek öncelikli operasyonlar” listesinde yer alan projelerin de durdurulmasını öngördüğü ifade edildi.

Pentagon'dan inceleme talebi

Kararname, Savunma Bakanlığı'ndan 30 gün içerisinde DEAŞ ile mücadele, eğitim, bakım, mühimmat gibi konularda ordunun hazırlığı ile ilgili bir rapor hazırlanması talimatını da veriyor.

Sızdırılan kararnamede, ABD’nin en önemli rakipleri olan Çin ve Rusya’ya karşı nasıl operasyonlar yapacağı konusunda da Pentagon'dan inceleme talep ediyor.

Mattis’in 90 gün içerisinde Savunma Bakanlığı’nın 2018 taslak bütçesini gözden geçirmesi ve Trump’ın ulusal güvenlik stratejisi ile paralel olarak tekrar düzenlemesini öngören kararnamenin, nükleer silahlar ve füze savunma sistemlerinin güçlendirilmesine vurgu yapması da dikkat çekti.

 

AA

Etiketler: abd, trump, mülteci
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