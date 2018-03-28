"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

'Trump peşine düştü' iddiası dünya devine milyarlarca dolar kaybettirdi

28 Mart 2018, Çarşamba 22:12
ABD Başkanı Trump'ın, vergi, antitröst ile rekabet yasaları kapsamında e-ticaret devi Amazon'un "peşine düştüğü" iddia edildi. İddiaların ardından şirketin piyasa değeri 54 milyar düştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, vergi, antitröst ile rekabet yasaları kapsamında e-ticaret devi Amazon'un "peşine düştüğü" iddia edildi.

ABD'li yayın kuruluşu Axios'un Trump'a yakın 5 farklı kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump'ın, dünyanın piyasa değeri en yüksek şirketlerinden biri olan Amazon'un faaliyetleriyle yakından ilgilenmeye başladı.

Haberde, Trump'a yakın kaynakların Başkan hakkında "Amazon'a kafayı takmış durumda. Antitröst ve rekabet yasaları kapsamında Amazon'un peşine düşme yollarını merak ediyor." ifadelerini kullandığına yer verildi.

Amazon'un ülkede küçük ve orta ölçekli işletmelerle perakende firmalarını piyasanın dışına itmesi konusunda Trump'ın "endişeli" olduğu kaydedilirken, Amazon'un vergi faaliyetleri ve posta hizmetleri konusunda da araştırılması gerektiğini söylediği bildirildi.

Öte yandan, haberde, Trump'a yakın kaynakların ise, Amazon sayesinde posta hizmeti veren kuruluşların gelirlerini artırdığı, ekonomiye daha büyük katkıda bulunduğu ve ülke genelinde daha geniş hizmet vermeye başladığına dikkat çektikleri ve bu hususlar hakkında Trump'a defalarca uyarılarda bulundukları belirtildi.

Ayrıca, haberde, Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) olan Jeff Bezos'un The Washington Post gazetesinin sahibi olduğuna dikkat çekilirken, Trump'ın gazeteyi "Bezos'un siyasi silahı" olarak gördüğü vurgulandı.

Trump, ağustosta Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Amazon, vergi ödeyen perakendecilere büyük zarar veriyor. ABD genelinde şehirler ve eyaletler zarar görüyor. İstihdam kayboluyor." yorumunda bulunmuştu.

ABD Yüksek Mahkemesi, ocak ayında, internetten ticaret yapan şirketlerden daha fazla vergi alınması konusunu incelemeye başlayacağını duyurmuştu.

Piyasa değerinden 54 milyar dolar silindi

Trump'ın, Amazon'un "peşine düştüğü" iddiasının ardından, şirketin hisseleri salı günü sert düşüş gösterirken, firmanın piyasa değerinde de büyük kayıp görüldü.

TSİ 18.20'de Amazon'un hisse başına değeri 1387 dolara kadar gerilerken yüzde 7,3 düşüş kaydetti.

Dünkü kapanışta yaklaşık 724 milyar dolar olan Amazon'un piyasa değeri, söz konusu saat itibarıyla 670 milyar dolara geriledi.

Böylece, piyasa değerinden 54 milyar dolar silinen Amazon, dünyanın piyasa değeri en yüksek şirketleri arasında da Microsoft'un altına düşerek üçüncülüğe geriledi.

Amazon'un piyasa değeri Microsoft'u en son 20 Mart tarihinde geride bırakmıştı.

Amazon hisselerinin yaklaşık yüzde 17'sine sahip olan Bezos'un toplam varlığı da söz konusu saatte 9 milyar dolar azalarak yaklaşık 115 milyar dolara geriledi.

Forbes'un "Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesi"nde zirvede yer alan Bezos'un varlığı, Microsoft kurucusu Bill Gates'in yaklaşık 25 milyar dolar üzerinde bulunuyor.

AA

Etiketler: trump
Okunma Sayısı: 240
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meral Akşener: Erdoğan 8 yıldır Gazze’ye gidemedi

    Yedinci konvoy da Hama'ya ulaştı: Doğu Guta'dan çıkanların sayısı 25 bini aştı

    'Trump peşine düştü' iddiası dünya devine milyarlarca dolar kaybettirdi

    Rus elçi uyardı: Skripal vakası yüzünden Soğuk Savaş haline girebiliriz

    MGK toplantısı sona erdi

    Barzani: IKBY topraklarının komşularımızı vurmak için kullanılmasını kabul etmiyoruz

    İsrail, Gazze sınırına 100'ü aşkın keskin nişancı konuşlandırdı

    Milyarlarca dolarlık davayı kaybetti; tazminat ödemeye mahkum edildi

    Şeyh Salah'ın şartlı tahliyesine İsrail savcısı itiraz etti

    Dünya gündemine oturan olayla ilgili Rusya'dan açıklama

    İngiltere'den önemli ''şişe'' adımı

    İsrail Genelkurmay Başkanı: Suriye'deki saldırılara yeniden başladık

    Büyük tepki çeken tasarıyı yeniden gündeme getirmeyi amaçlıyor

    Ahmedinejad'dan Hamaney'e çağrı: "Kesin talimat" ver

    Şehit Samet Tokur dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı...

    2 Nisan'da başlıyor: Pasaport ve sürücü belgelerinde yeni dönem

    Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan ''öğretmen ataması'' açıklaması

    Çin’de 'mavi alarm' verildi

    Okullar tatil edildi: Düzce'de art arda hafif şiddette 3 deprem!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İbre hukuka dönerken
    Mağdur Kürsüsü

    28 Şubat’ta da hedef olduk, şimdi de
    Genel

    Mesleklerinden ihraç edilen öğretmenler gözaltına alındı
    Hasan GÜNEŞ

    Hz. Zeyd ve günümüz medyası
    Genel

    Kimse güvende değil
    Mustafa Okur

    Mekânın Cennet olsun Cafer Ağabey
    M. Latif SALİHOĞLU

    AB ile Varna zirvesi
    Sebahattin YAŞAR

    Elinizi vicdanınıza koyun!
    İslam YAŞAR

    Bu millet sizi özlüyor ve ilelebed unutmayacak
    Süleyman KÖSMENE

    İslâm kardeşliğini işleyen manifesto gibi bir program

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.