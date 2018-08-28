Beyaz Saray'da Evanjelistleri ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, ev hapsindeki rahip Andrew Brunson hakkında konuştu. Trump "Rahip Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Trump, dün akşam verdiği yemekte Evanjelist liderlerini ağırladı. Liderlere yönelik bir konuşma yapan Trump, İzmir'de ev hapsinde tutulanrahip Brunson'a da değindi.

Brunson'u geri getirmeye çalıştıklarını ve bunun için mücadele verdiklerini söyleyen Trump, "Birçok kötü şeyin olmasını önlüyoruz. Aralarında Kuzey Kore'deki bir rahip de olmak üzere rehineleri evlerine döndürdük. Rahip Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz. Ve büyük ilerleme kaydettik" dedi.

Trump'ın açıklamasının davetliler tarafından coşkuyla alkışlandığı ifade edildi. Bir diğer güçlü alkış ise İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasıyla ilgili konuşması sırasında geldi.

'SUÇLULUK HİSSETMİYORUM'

Trump kendi yönetimi döneminde 'din icemaatlere yönelik saldırıların sonlandığını' söyleyen Trump 'ABD hükümetinin yıllarca dini özgürlüğün altını oymayı denediğini ancak o günlerin sona erdiğini' savundu.

Evanjelik liderlere kendisini destekledikleri için teşekkür de eden Trump 'suçluluk hissetmediğini çünkü (bu desteğe karşı) çok fazla şeyi geri verdiğini' söyledi.

Toplantıda ABD'deki son gelişmelerden de bahseden Trump, geçtiğimiz hafta sonu ölen Senatör John McCain için önümüzdeki günlerde etkinlikler düzenleneceğini açıkladı.

Toplantıya ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de katıldı. Evanjelistlerin büyük kısmı 2016 ABD Başkanlık Seçimi'nde Trump'a oy vermişti.