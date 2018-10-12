Trump, seçimlerde oyunu artırmak için Brunson'u istiyor

Uluslararası Ekonomi ve Siyaset uzmanı Jacob Kirkegaard verdiği bir röportajda, Trump'ın kasım ayında yapılacak seçimlerden önce Brunson krizinin çözülmesini istiyor. Kirkegaard, Brunson konusundaki ilerlemenin Trump'ın seçimlerde oylarını artıracağını öne sürdü.

Amerikan basınında Rahip Brunson''ın duruşma sonrası serbest kalmasının beklendiğine ilişkin yorumlar ağırlık kazandı ancak taraflar temkinli. VOA Türkçe, Brunson konusunda senaryoları Uluslararası Ekonomi ve Siyaset uzmanı Jacob Kirkegaard’la konuştu.

Türk-Amerikan ilişkilerinde yaşanan gerilimin çözülmesinde Amerika açısından öncelikli unsur İzmir’de ev hapsinde bulunan rahip Andrew Brunson’ın serbest kalarak Amerika'ya dönebilmesi olarak görülüyor. Trump yönetimi Brunson krizinin Kasım ayında yapılacak Kongre seçimlerinden önce çözüme kavuşmasını istiyor. Brunson konusunda sağlanacak ilerleme Evanjelik Hristiyanların ara seçimde Cumhuriyetçilere vereceği destek açısından önemli.

Uluslararası Ekonomi ve Siyaset uzmanı Jacob Kirkegaard

Jacob Kirkegaard: “Amerika’nın beklentisi Türkiye’nin Brunson’ı koşulsuz serbest bırakması. Bunun Amerika’daki ara seçim öncesinde olması işlerine gelir. Evanjelikler Trump’ın en güçlü destekçilerinden. Brunson serbest kalmazsa yani Erdoğan geri adım atmazsa Erdoğan’ın finans kadrosuna seyahat yasağı gelebilir. Halkbank’a ceza meselesiyle ilgili süreç hızlanabilir. Doların uluslararası finans sistemindeki rolü sebebiyle Amerika’nın baskıyı aşama aşama ya da birden arttırabileceği çok yöntem var.

"Türkiye oyunu akıllıca oynarsa fırsat yakalanabilir"

İstanbul’da Suudi Arabistan konsolosluğuna gittikten sonra kendisinden haber alınamayan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı krizi konusunda Amerika ve Türkiye işbirliği içinde. Amerika konunun en üst düzeyde takipçisi. Peki Cemal Kaşıkçı olayı, Amerika-Suudi Arabistan ve Türkiye-Amerika ilişkilerine bundan sonrasında nasıl yansıyabilir?

Jacob Kirkegaard: “Eğer olay doğrulanırsa, Amerika ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde gerilim yaşanabilir. Bu elbette Türk-Amerikan ilişkilerinin otomatik olarak düzeleceği anlamına gelmiyor. Ama olayla ilgili gerçekler tamamen ortaya çıkıncaya kadar, Amerika ve Türkiye’nin neler olduğunu aydınlatmak üzere birlikte çalışabileceği bir senaryoyu düşünürseniz o zaman en azından kısa vadede bu bir işbirliği alanı olur. Türk hükümeti burada oyunu akıllıca oynarsa, Amerika ile gerilimi düşürme fırsatını yakalamış olur. Türkiye şu ana kadar akıllıca oynadı. Suudilere güvenmiyoruz dediler, kamera görüntülerini istiyorlar. Türk hükümeti neler olduğunu aydınlatmaya çalışıyor. Amerikan Kongresi de bunu istiyor.”