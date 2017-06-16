Trump, soruşturma iddialarını doğruladı

Önceki gün Trump ekibinin Rusya bağlantılarını soruşturan özel savcının Başkan'ı da soruşturma kapsamına aldığı iddia edilmişti. bugün ise o iddialara Trump cephesinden açıklama geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, eski FBI Direktörü James Comey'yi kovmasıyla ilgili soruşturma altında olduğunu açıkladı.
Washington Post' gazetesinin haberine göre, Donald Trump'ın başkanlık kampanyası ekibinin Rusya ile ilişkilerini soruşturan özel savcı Robert Mueller yargıyı engellediği şüphesiyle Trump hakkında da soruşturma başlattı.